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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Стан постраждалих дітей у Харкові є стабільним, — речник Мінохорони здоров'я

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Олександр Ябчанка
Олександр Ябчанка / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 22 травня, в Харкові після розпилення газу в школі постраждало 38 дітей. 27 учнів госпіталізовано, одна дитина у важкому стані і троє дітей зазнали середнього ступеня важкості.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповів речник Міністерства охорони здоров'я Олександр Ябчанка.

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За його словами, діти скаржились на слабкість та ускладнення дихання, однак, стан учнів стабільний. Діти перебувають під пильним наглядом лікарів.

Інформацію, яку ми оперативно отримуємо передаємо ЗМІ, як тільки ми будемо мати більше деталей, одразу вийдемо з відповідним повідомленням,
– наголосив Ябчанка. 

Спікер додав, що пов’язувати ситуації з отруєннями в Україні не маючи на це достатніх фактів не вірно.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 22 травня 2018

Нагадаємо, у вівторок, 22 травня, у харківській школі №3 невідомі розпилили перцевий спрей. Усіх дітей навчального закладу евакуювали.

Теги: Діти Новини України отруєння Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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