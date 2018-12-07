"Стан задовільний, ампутацій немає": консул в деталях розповів про полонених в РФ моряків

Стан здоров'я українських моряків в полоні РФ задовільний, у них – осколкові поранення. У жодного із поки відвіданих хлопців немає жодних ампутацій.

Про це повідомила українська омбудсвумен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

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Так, правозахисниця поспілкувалася із українським консулом у Москві Альбертом Черняковим, який відвідав 7 полонених моряків у СІЗО.

7 грудня консул побачився із чотирма моряками: Денисом Гриценком, Романом Мокряком, Юрієм Без’язичним та Богданом Головашем.

Наші хлопці ніяких скарг не висловлювали та тримаються мужньо. Зокрема, коли консул поцікавився у Дениса Гриценка його справами, він, як справжній капітан, у відповідь запитав – "Як почуваються поранені хлопці?". Всі переказували рідним, щоб ті не хвилювалися,

– написала Денісова.

За словами консула, українські моряки одягнені у волонтерський одяг, вони отримали посилки. У них в камерах є телевізори, проте вони їх не дивляться, а читають книжки. 7 грудня всім переказали фінансову допомогу у розмірі 74 долари на особу. Також вже є домовленість щодо можливості телефонної розмови військовополонених з рідними.

"Консул також зазначив, що сьогодні вночі відвідав трьох поранених наших бійців у СІЗО "Матросская тишина". З його слів, їхній стан здоров'я задовільний. Хлопці мають осколкові поранення, ні в кого ампутацій немає – кістки та суглоби цілі", – переказала слова Чернякова українська омбудсвумен.

Додамо, що наступного тижня український консул у Москві збирається навідатися до решти ув'язнених українських моряків. Так, на понеділок заплановане відвідання шістьох моряків. У вівторок, 11 грудня, консул відвідає ще шістьох військовополонених, і у середу, 12 грудня, решту п’ять моряків.

Зазначимо, що раніше радниця головнокомандувача ВМС Вікторія Христенко розповіла, що у військовополонених українських моряків, які перебувають в СІЗО Москви, важкі поранення ніг і ампутація пальців руки. Таку заяву вона зробила, посилаючись на слова волонтерів, які допомагали морякам під час перебування в Сімферопольському СІЗО.

Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких арештували в окупованому Криму та згодом вивезли до СІЗО Москви.



Після інциденту на Азові Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня.