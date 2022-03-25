"Стандартні умови для всіх": у Львові продовжують "лупити" захмарні ціни за житло

Львів став притулком для багатьох біженців з різних регіонів України. На цьому тлі невимовно зросли і ціни на нерухомість.

Один з користувачів мережі оприлюднив листування з рієлтором, який пропонує квартиру у Львові за 1500 доларів. Однак це не вся сума, яку доведеться заплатити.

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Владислав Стадник заявив, що рієлторка також вимагає страховий платіж у розмірі 1500 доларів. І ще стільки ж коштують її послуги. Тобто загальна вартість оренди житла становить 4500 доларів, або приблизно 133 тисячі гривень.

Рієлтори Львова! А ви не ох**ли? Тобто вся країна їб***ть на всіх фронтах, витрачає власні кошти на волонтерку, а тут, мало того, що ціни захмарні зробили, так ще й відверто наживаються на цьому,

– обурився Стадник.



Листування з рієлтором Львова / Скриншот Владислава Стадника

Він попросив мера Львова Андрія Садового впорядкувати це питання. Зауважимо, що раніше Садовий різко засудив завищення цін на оренду житла у Львові. Мер міста назвав таких орендодавців мародерами.

"Є 10 підтверджених фактів (станом на 12 березня – 24 канал) завищення цін на оренду житла. Це мародери. Я їх по-іншому назвати не можу. Їхні прізвища буде знати все місто і вся країна", – наголосив у зверненні мер Львова.

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