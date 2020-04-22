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      Стане ще гарячіше: що відомо про нове глобальне потепління у світі до 2024 року

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      Глобальне потепління у світі / aljazeera.com

      Всесвітня метеорологічна організація прогнозує новий температурний рекорд до кінця 2024 року. Підвищення температур вірогідне для високих широт і на суші.

      Водночас океан прогріватиметься повільніше. Про це мовилось під час виступу організації в ООН, повідомляє 24 канал.

      Цікаво Теплих зим в Україні побільшає, а літо й осінь стануть більш посушливими

      Фактори, які впливатимуть на зміни клімату

      Температура – це лише один з кліматичних факторів. До них також належать:

      • концентрація вуглекислого газу в атмосфері, 
      • температура і кислотність океану,
      • рівень моря ,
      • танення льодовиків.

      Зараз всі ці фактори демонструють пришвидшення кліматичних змін у найближчі п'ять років.

      Зверніть увагу! Найбільші льодові масиви світу Гренландія та Антарктика зараз тануть у шість разів швидше, ніж у 1990-их роках. Вчені стверджують, що це відбувається через глобальне потепління.

      Що відомо про рекордне потепління у 2019 році

      • 2019 рік став найспекотнішим в Європі за весь час спостережень, а останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії. Про це мовиться у звіті Служби кліматичних змін Коперника (C3S), яка підпорядковується Єврокомісії.
      • Вона була теплішою за середню майже в усій Європі. Центральні та східні регіони спостерігали найбільше перевищення температури.
      • За даними дослідників, усі пори року були теплішими за середні значення. Літо було четвертим найтеплішим з принаймні 1979 року, з температурами у деяких областях на 3-4 градуси вище норми.
      • Дві інтенсивні теплові хвилі в червні та липні принесли рекордні температури в європейських країнах.
      • Додамо, що 2019 рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень.

      Що українці думають про зміни клімату? В кінці 2019 року більшість громадян України (84%) вважали, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримувалися лише 9% опитаних, свідчить опитування Research & Branding Group.

      Водночас українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України ООН Спека в Україні Стихійні лиха Погода клімат Глобальне потепління
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