Стане ще гарячіше: що відомо про нове глобальне потепління у світі до 2024 року
Всесвітня метеорологічна організація прогнозує новий температурний рекорд до кінця 2024 року. Підвищення температур вірогідне для високих широт і на суші.
Водночас океан прогріватиметься повільніше. Про це мовилось під час виступу організації в ООН, повідомляє 24 канал.
Цікаво Теплих зим в Україні побільшає, а літо й осінь стануть більш посушливими
Фактори, які впливатимуть на зміни клімату
Температура – це лише один з кліматичних факторів. До них також належать:
- концентрація вуглекислого газу в атмосфері,
- температура і кислотність океану,
- рівень моря ,
- танення льодовиків.
Зараз всі ці фактори демонструють пришвидшення кліматичних змін у найближчі п'ять років.
Зверніть увагу! Найбільші льодові масиви світу Гренландія та Антарктика зараз тануть у шість разів швидше, ніж у 1990-их роках. Вчені стверджують, що це відбувається через глобальне потепління.
Що відомо про рекордне потепління у 2019 році
- 2019 рік став найспекотнішим в Європі за весь час спостережень, а останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії. Про це мовиться у звіті Служби кліматичних змін Коперника (C3S), яка підпорядковується Єврокомісії.
- Вона була теплішою за середню майже в усій Європі. Центральні та східні регіони спостерігали найбільше перевищення температури.
- За даними дослідників, усі пори року були теплішими за середні значення. Літо було четвертим найтеплішим з принаймні 1979 року, з температурами у деяких областях на 3-4 градуси вище норми.
- Дві інтенсивні теплові хвилі в червні та липні принесли рекордні температури в європейських країнах.
- Додамо, що 2019 рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень.
Що українці думають про зміни клімату? В кінці 2019 року більшість громадян України (84%) вважали, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримувалися лише 9% опитаних, свідчить опитування Research & Branding Group.
Водночас українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано.
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