Станіслав Куценко: Ми маємо дати людям альтернативу – як і у кого вони отримають послуги держави

Для боротьби з побутовою корупцією при отриманні адміністративних послуг важливим є напрацювання змін до законодавства України.

Особливо тих, які стосуються формування законного підґрунтя для справляння сервісного збору сервісними центрами, а залучення представників бізнес-сектору до надання адміністративних державних послуг у найрізноманітніших сферах на засадах державно-приватного партнерства є поширеною практикою розвинених країн, вважає начальник Головного територіального управління юстиції у м.Києві Станіслав Куценко.

Куценко пояснив, що громадянин матиме як мінімум три альтернативи отримати державну послугу – в онлайн-режимі, у державному сервісному центрі та у сервісному центрі, який працює на аутсорсі, коли наймається приватна компанія, що пройшла відповідну перевірку державою.

Захист персональних даних, до яких отримує доступ приватна компанія для виконання своїх функцій забезпечується прозорими конкурсами, акредитацією державою та договорами. Це дає можливість отримати гарантію того, що такий контрагент відповідатиме усім своїм майном, а керівникам загрожуватиме кримінальна відповідальність у разі суттєвих порушень або зловживань.

Крім того, на думку чиновника, залучення приватних компаній до надання державних послуг дозволить прискорити запровадження електронних сервісів та проникнути у найбільш віддалені місця проживання людей у сільській та гірській місцевостях.

"Завдяки створенню сервісних центрів, українці, як жителі європейської країни, мають назавжди забути про тісні приміщення державних органів влади, де взимку холодно, а влітку неможливо сховатись від спеки", – пообіцяв Станіслав Куценко.

Куценко назвав пріоритетом для системи юстиції загалом та юстиції міста Києва – боротися з тим, "коли люди йдуть "на поклон".