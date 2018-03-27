15:38
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Станіслав Куценко: Ми маємо дати людям альтернативу – як і у кого вони отримають послуги держави

51 Читать новость на русском
Станіслав Куценко
Станіслав Куценко / youtube.com

Для боротьби з побутовою корупцією при отриманні адміністративних послуг важливим є напрацювання змін до законодавства України.

Особливо тих, які стосуються формування законного підґрунтя для справляння сервісного збору сервісними центрами, а залучення представників бізнес-сектору до надання адміністративних державних послуг у найрізноманітніших сферах на засадах державно-приватного партнерства є поширеною практикою розвинених країн, вважає начальник Головного територіального управління юстиції у м.Києві Станіслав Куценко.

Куценко пояснив, що громадянин матиме як мінімум три альтернативи отримати державну послугу – в онлайн-режимі, у державному сервісному центрі та у сервісному центрі, який працює на аутсорсі, коли наймається приватна компанія, що пройшла відповідну перевірку державою.

Захист персональних даних, до яких отримує доступ приватна компанія для виконання своїх функцій забезпечується прозорими конкурсами, акредитацією державою та договорами. Це дає можливість отримати гарантію того, що такий контрагент відповідатиме усім своїм майном, а керівникам загрожуватиме кримінальна відповідальність у разі суттєвих порушень або зловживань.

Крім того, на думку чиновника, залучення приватних компаній до надання державних послуг дозволить прискорити запровадження електронних сервісів та проникнути у найбільш віддалені місця проживання людей у сільській та гірській місцевостях.

"Завдяки створенню сервісних центрів, українці, як жителі європейської країни, мають назавжди забути про тісні приміщення державних органів влади, де взимку холодно, а влітку неможливо сховатись від спеки", – пообіцяв Станіслав Куценко.

Куценко назвав пріоритетом для системи юстиції загалом та юстиції міста Києва – боротися з тим, "коли люди йдуть "на поклон".

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Корупція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
сьогодні, 15:01 Какие проблемы ожидают Путина из-за трагедии в Кемерово
Блог Медіа 1494
Список загиблих у пожежі в Кемерово 25 березня: перші фото та імена людей
сьогодні, 14:42 Список загиблих у пожежі в Кемерово 25 березня: перші фото та імена людей
Юліана Вінтюк 1032
Нас ніхто не слухав, – охоронець, що вимкнув сигналізацію, назвав винних у пожежі в Кемерово
сьогодні, 13:54 Нас ніхто не слухав, – охоронець, що вимкнув сигналізацію, назвав винних у пожежі в Кемерово
2223
Віце-губернатор став на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу в Кемерово
сьогодні, 13:00 Віце-губернатор став на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу в Кемерово
1547
Дорого й сердито: чи прийде в Україну катарський газ?
сьогодні, 13:01 Дорого й сердито: чи прийде в Україну катарський газ?
Наталія Лебідь 1573
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук