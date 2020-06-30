Українські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що відома компанія Starbucks відкриє 3 заклади у Києві 20 липня. Однак з’ясувалося, що це фейк.

У Starbucks спростували відкриття своїх кавʼярень, повідомляє видання "The Бабель".

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У представництві Starbucks у Європі, Африці та на Близькому Сході пояснили, що завжди шукають можливість поділитися зі споживачами досвідом.

Але ми можемо підтвердити, що ці повідомлення не відповідають дійсності. Наразі в нас немає планів на відкриття кавʼярень в Україні,

– додали у компанії.

Зауважимо, що фейк про відкриття кавʼярень Starbucks не вперше поширюють ЗМІ.

У 2018 році була схожа ситуація, тоді неможливість відкриття пояснили тим, що продукція компанії на українському ринку буде досить дорогою для споживача.