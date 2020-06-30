Starbucks не відкриватиме кавʼярень в Україні: низка ЗМІ поширили фейк
Українські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що відома компанія Starbucks відкриє 3 заклади у Києві 20 липня. Однак з’ясувалося, що це фейк.
У Starbucks спростували відкриття своїх кавʼярень, повідомляє видання "The Бабель".
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У представництві Starbucks у Європі, Африці та на Близькому Сході пояснили, що завжди шукають можливість поділитися зі споживачами досвідом.
Але ми можемо підтвердити, що ці повідомлення не відповідають дійсності. Наразі в нас немає планів на відкриття кавʼярень в Україні,
– додали у компанії.
Зауважимо, що фейк про відкриття кавʼярень Starbucks не вперше поширюють ЗМІ.
У 2018 році була схожа ситуація, тоді неможливість відкриття пояснили тим, що продукція компанії на українському ринку буде досить дорогою для споживача.
Що відомо про Starbucks?Starbucks – найвідоміша у світі мережа кафе швидкого обслуговування американської фірми Starbucks Corporation зі штаб-квартирою у Сіетлі у штаті Вашингтон. Понад 24 тисячі закладів мережі розташовані у 55 країнах світу.
У кав'ярнях мережі продаються передусім свіжозварена кава, гарячі кавові напої на основі еспресо, холодні й гарячі безалкогольні напої. У закладах мережі можна також придбати сувенірну подукцію, подарункові книжки, звукозаписи та фільми.