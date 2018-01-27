Starbucks не планує відкривати кав’ярні в Україні
15:58, сьогодні 365 Читать новость на русском
Відома мережа кав'ярень Starbucks не планує виходити на ринок України. І не розглядала такого варіанту.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Starbucks розглядає питання про вихід на ринок України.
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Виявилося, що у корпорації Starbucks немає жодних планів у найближчий час відкривати кав’ярні у Києві.
"Ми не плануємо роботу в Україні", – лаконічно повідомили в прес-службі компанії у відповідь на запит "Капіталу", відмовившись більш розгорнуто коментувати цю тему.
Джерело: 24 Канал
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