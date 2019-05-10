Starbucks заробив мільярди доларів на кіноляпі "Гри престолів"

Американські маркетологи підкреслили, що помилка знімальної групи серіалу "Гра престолів" принесла компанії Starbucks 2,3 мільярда доларів.

Цей ляп став мемом, про який заговорив увесь світ, пише CNBC. Теги з назвою компанії і серіалу розійшлися мережами, форумами, блогами і новинними сайтами.

Читайте також: Насправді це був трав'яний чай, – творці "Гри престолів" іронічно відреагували на ляп з кавою

24 канал писав, що один з найдорожчих серіалів сучасності "Гра престолів" після двох років роботи над фіналом стрічки допустився курйозного кіноляпу. В 4 серії 8 сезону в одній зі сцен фанати помітили поряд з Емілією Кларк (Дейнеріс Таргарієн) стакан з кавою Starbucks.



Напій Starbucks в одній зі сцен 4 серії 8 сезону "Гри престолів" / Скріншот

Одна з PR-компаній США підрахувала, що в інтернеті, на телебаченні і радіо про Starbucks і "Гру престолів" згадали приблизно 10 тисяч разів.



При цьому четверту серію тільки в прямому ефірі дивилися 11,8 мільйона глядачів. На думку маркетологів, всі ці згадки принесли компанії-кав'ярні приблизно 2,3 мільярда доларів.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.