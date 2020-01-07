Стародавні колядки та вертепи: яскраві кадри зі святкування Різдва у Львові

Сьомого січня в музеї народної архітектури і побуту "Шевченківський гай" розпочалося святкування Різдва Христового. Усі відвідувачі мали змогу потрапити в атмосферу автентичного українського села, поспівати колядки, скуштувати традиційні страви. Про те, як у Львові відзначали свято Коляди – читайте в матеріалі 24 каналу.

Традиційно всіх гостей свята навчали колядувати. Учасники гурту автентичної музики "Коралі" разом із відвідувачами співали різдвяні пісні, поширені на всій території України.

Цікаво: У Львові встановили Різдвяного Дідуха: яскраві фото та відео

Учасниця музичного гурту розповіла, що в кожному краї є свої колядки, які вирізняються індивідуальними рисами.

Ідея нашого автентичного гурту полягає в тому, що ми вивчаємо колядки з кожного регіону і поєднуємо Україну в одне велике ціле,

– пояснила Галина Похилевич.

Згодом колядники йшли з піснею від хати до хати. За традицією, чим більше колядників у дворі, тим краще буде житися в новому році, тож господарі радо зустрічали гостей.

Різдво у "Шевченківському гаю" / Фото Evgeny Kraws

Кожна хатина в музеї стилізована під різні села Львівської області. Охочі могли спробувати опанувати різні ремесла, які популярні на різних територіях.

Як у садибі музики навчали гри на автентичних інструментах: відео

Крім традиційних розваг, гості мали змогу скуштувати особливі страви. Всіх відвідувачів пригощали святковими пампухами, які обов'язково мають бути на кожному різдвяному столі.



Різдвяні пампухи / Фото Богданна Рибак

На святкуванні зібралося чимало відвідувачів. Серед них не тільки львів'яни, а й туристи з різних куточків України. Гості відзначили, що отримали неймовірне задоволення від свята, залишилися задоволені атмосферою автентичного українського Різдва.

Добре, що в нас у Львові є такий "Шевченківський гай", який відновлює ці традиції. Люди можуть подивитися, з'їсти святкового пампушка і повеселитися на Різдво,

– поділилась мешканка Львова Світлана.

Традиційними є змагання вертепів, які щорічно проходять на сцені в музеї просто неба. З року в рік актори вигадують нові образи та вдосконалюють старі, щоб зацікавити глядачів.



Актори вертепного театру / Фото Evgeny Kraws

Забави у "Шевченківському гаю" продовжаться до 8 січня. Крім цього, різдвяне святкування у Львові триватиме до Водохреща (19 січня).