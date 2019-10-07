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      Старовинний автомобіль на вулицях Львова: фото та відео першого таксі

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      У Львові презентували перше автотаксі, якому вже 90 років. Її в Україну привезло подружжя, яке захоплюється ретро-технікою. Автомобіль практично повністю автентичний, а зараз ще й відреставрований.

      Світлана із чоловіком Євгеном ретроавтівками захоплюються вже давно. Аби привезти цей автомобіль з-під Парижа в Україну, довелось прикласти чимало зусиль. Два роки вмовляли подружжя французів продати його, а ще три зайняло перевезення та документація.

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      "На перший огляд ми їздили разом з чоловіком і він сказав: "Ні, та це неможливо, як ти, наші закони, наша митниця, як це привезти, як це зробити, як відреставрувати". Він не повірив", – розповіла власниця автомобіля Світлана Кравс.

      Ретроавтівка
      Власники автомобіля

      Проте Світлана, з першого погляду полюбивши цей старенький Citroen, зробила неможливе. Автівка обійшлася у 20 тисяч євро та ще понад 10 тисяч на реставрацію. Такого класу автомобілів в Україні досі не було, за міжнародною класифікацією – це вінтаж. Та й у Львові такі машини були першими автотаксі, вони по львівських вуличках їздили наприкінці 20-х – початку 30-х років 20 століття.

      у Львові з’явилося таксі трошки пізніше і ті машинки, які власне їздили по місту, це були саме ця модель. Вона називається Citroen АС від назви виробника Андре Сітроена. Це є 4-циліндровий і вид кузова це є берліна,
      – повідомила власниця автомобіля Світлана Кравс.

      Машина специфічна у керуванні, адже вона не така, як сучасні. "Протилежні швидкості. Хочеш включити першу, то є назад, друга – вперед. Це є специфічна машина, це не є швидкісна, а туристичного класу автомобіль. Тут трьохступінчата коробка передач, три швидкості всього-на-всього", – розповів чоловік власниці автомобіля Євген Кравс.

      Ретроавтівка
      Ретроавтівка

      Тут нема ключа запалювання, кнопка така приблизно, як у Формулі-1. Весь метал, як має бути. Повністю їде, заводиться генератор, карбюратор, двигун, свічки – все як має бути, все рідне,
      – додав Євген Кравс.

      В той час у Львові було надзвичайно модне все французьке. В своєму гаражі таку автівку мали і графи Потоцькі. Надзвичайно любила їздити на такій автівці і мама Альфреда Потоцького.

      "Коли вона виїжджала, то всі знали, що їде Бетка. Це Ельжбета Потоцька. І злосливі галичанки казали: "о, пані знову набула новий капелюшок і хоче ним похизуватись", – пояснила мистецтвознавка Оксана Козанкевич.

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      В захопленні від ретроавтівки і львів’яни. "Відчуття – машина часу. Можу порівняти з сучасною машиною, але в даному випадку це дуже такий гарний момент переміщення в часі. Відчути весь цей подих часу, тої епохи", – розповів львів’янин Віктор. Загалом таких автівок у 1929 році випустили лише 3 тисячі штук.

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      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Новини Львова Авто Історія
      Джерело: 24 канал
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