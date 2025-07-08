Причиною могла бути "Павутина": в ISW висунули версію щодо загибелі Старовойта

Удень 7 липня російські ЗМІ повідомили про самогубство ексміністра транспорту Росії Старовойта. Аналітики ISW припустили, що подія, яка вплинула на це – операція СБУ "Павутина".

Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Чому Старовойт наклав на себе руки

Роман Старовойт наклав на себе руки у своїй же автівці Tesla Model X у селі Мякініно під Москвою, де проживав. Тіло чоловіка знайшли в понеділок, 7 липня, приблизно о 15 годині за місцевим часом.

Міністр транспорту Росії та колишній губернатор Курської області вчинив самогубство після того, як російський диктатор Володимир Путін звільнив його з посади.

Ймовірно, причиною стали невдачі Міністерства транспорту, які дозволили Україні провести операцію "Павутина" в червні 2025 року. Путін звільнив Старовойта 7 липня,

– підкреслили аналітики.

Операція СБУ "Павутина" дозволила Україні доставити дрони до Росії у вантажних контейнерах і завдати ударів по важливих російських військових аеродромах. Своєю чергою, Путін призначив заступника міністра транспорту Андрія Нікітіна виконувачем обов’язків міністра.

Нікітін під час зустрічі з російським диктатором наголосив, що міністерство контролює перевезення вантажів і виявляє безпілотники. На думку аналітиків ISW, це свідчить про те, що Путін частково покладає провину за операцію "Павутина" на Мінтранс.

Крім цього, ексгубернатор Курщини Олексій Смірнов, арештований у квітні 2025 року, свідчив проти Старовойта у справі про розкрадання понад одного мільярда рублів, виділених на будівництво укріплень на кордоні з Україною.

"Ймовірно, Путін планував арештувати Старовойта за звинуваченнями, пов’язаними з його роботою в Курській області, щоб уникнути визнання провалу в захисті від української операції", – підсумували в ISW.

Смірнова було заарештовано у межах ширшої кампанії Кремля, що має на меті покласти провину за провал оборони Курщини на регіональних чиновників,

– зазначили аналітики.

Російський диктатор не хоче визнавати провалу операції СБУ та, ймовірно, хотів використати справу оборони Курської області, щоб покарати Старовойта.