Старша донька Уми Турман зіграє в новому фільмі Тарантіно

В культового режисера Квентіна Тарантіно з’явилась нова муза – старша донька Уми Турман Майя Хоук, яка зіграє у фільмі "Одного разу в Голлівуді". На знімальному майданчику вона приєднається до таких зірок як Леонардо Ді Капріо, Бреда Пітта та Марго Роббі.

Про це повідомляють The Hollywood Reporter.

20-річна донька легенди кіно Уми Турман стане однією з героїнь нової стрічки, яка вийде на телеекрани 9 серпня 2019 року. У фільмі "Одного разу в Голлівуді" покажуть історію вбивства актриси Шерон Тейт членами секти "Сім'я". На чолі злочинного угрупування стає американський маніяк Чарльз Менсон. Події фільму розгортатимуться в Лос-Анджелесі у 1969 році.

Читайте також: Як змінилися Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт для фільму Тарантіно: перше фото

Майя Хоук зіграє поки таємничу роль під назвою "Дитя Квітів" і матиме в напарниках найкращих акторів Голлівуду. Серед них Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Марго Роббі, Ліна Данем, Остін Батлер і Лоренца Іззо. Також раніше повідомлялось, що у фільмі знімуться Аль Пачіно, Дакота Феннінг, Деміан Льюїс, Люк Перрі, Еміль Хірш, Кліфтон Коллінз, Кіт Джефферсон і Ніколас Хаммонд.

Допис, поширений Maya Ray (@maya_hawke) 3 Чер 2017 р. о 10:24 PDT

Варто додати, що донька Уми Турман вже не вперше братиме участь в знімальному процесі. Минулого року вона виконала одну з головних ролей в екранізації роману Луїзи Мей Олкотт "Маленькі жінки", також взяла участь у зйомках третього сезону серіалу "Дуже дивні справи".

Нагадаємо, що в лютому цього року актриса Ума Турман розповіла про аварію, в яку вона потрапила на зйомках фільму "Вбити Білла" з вини режисера Квентіна Тарантіно. В мережі одразу з’явилось відео з місця події 15-річної давності, де Ума отримала численні травми. Після цього режисер публічно вибачився перед актрисою та зізнався, що це була найбільша помилка в його житті. Після цього Турман заявила, що готова знову піти на співпрацю з режисером.