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Старший син Фіделя Кастро наклав на себе руки, – ЗМІ

05:33, сьогодні 1564 Читать новость на русском
Фідель Кастро Діас-Баларт
Фідель Кастро Діас-Баларт / Соцмережі

На Кубі старший син колишнього кубинського лідера Фіделя Кастро покінчив життя самогубством після тривалого лікування депресії. Фіделю Кастро Діасу-Баларту було 68 років.

Про це повідомляють іноземні інформаційні агенції з посиланням на кубинські державні ЗМІ.

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Зазначається, що "Фіделіто" (як його називали через неабияку схожість із батьком – "24") спершу лікувався від депресії у лікарні, а потім робив це амбулаторно: останнім часом до нього навідувалася група лікарів.

Кубинська поліція проводить розслідування щодо інциденту.

Фідель Кастро Діас-Баларт народився в 1949 році в Гавані, його матір'ю була перша законна дружина Фіделя Кастро – Мірта Діас-Баларт, донька губернатора кубинського міста Банес. З чоловіком вона познайомилася в Гаванському університеті, а розвелася пара після того, як "команданте" здобув владу.

Здобував Кастро-молодший освіту у Радянському союзі. Зокрема, після переведення з Воронезького державного університету закінчив МДУ за спеціальністю ядерна фізика. Також у 1974-1978 роках був аспірантом в Інституті атомної енергії в Дубні. Крім того, у СРСР син кубинського лідера захистив кандидатську дисертацію.

Зауважимо, що в Радянському Союзі "Фіделіто" жив під вигаданим ім'ям – Хосе Рауль, яким підписано багато його наукових робіт, написаних у радянський період.

У 1980-х роках Діас-Баларт був виконавчим секретарем Комісії з атомної енергії Куби, повноважним представником Куби у МАГАТЕ та займав інші посади в сфері ядерної енергії. У 1990-х працював в Міністерстві енергетики та промисловості Куби, в 2004 році отримав посаду радника державної ради з науки.

Додамо, що брат загиблого Маріо Діас-Баларт є конгресменом від "республіканців" у штаті Флорида та відзначається неабиякою критикою кубинського уряду.

Нагадаємо, сам Фідель Кастро помер в ніч проти 26 листопада 2016 року. Понад тиждень кубинці прощалися з ним. Спершу кілька днів у столиці Гавані. А тоді прах команданте відправили у жалобне турне всією країною.

Теги: Кримінальні новини Куба Фідель Кастро Самогубство
Джерело: 24 Канал
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