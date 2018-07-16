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Старший син подружжя Бекхемів покинув престижний університет, – ЗМІ

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Бруклін Бекхем переїжджає до батьків
Бруклін Бекхем переїжджає до батьків / celebsrank.com

Бруклін Бекхем, який є старшим сином Вікторії та Девіда, не завершив навчання в престижному університету Нью-Йорка. Хлопець покинув заклад після 1 року навчання.

Про це повідомив інсайдер видання Mirror

19-річний Бруклін Бекхем, який був в захопленні від вивчення мистецтва фотографувати в престижному Design of Parsons, вирішив не закінчувати курс навчання. Зробив він це після року перебування в університеті. 

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За інформацією ЗМІ, підліток "дуже сумує за домівкою і прагне повернутися до Великобританії". Особливо Брукліну не вистачає спілкування з його матір'ю Вікторією. Водночас сама дизайнер рада такому рішенню сина, бо ненавидить тривалу розлуку з первістком.

Схоже, він дійсно сумував за своїм домом і відчував себе самотнім там (у Нью-Йорку, – ред.). Він обожнює свою сім'ю, врешті-решт з'явилась причина, щоб повернутися до них. Вікторія абсолютно в захваті від новини, вона мріяла, щоб Бруклін знов оселився в їхньому домі,
– розповів інсайдер. 

 

Водночас друзі Брукліна Бекхема розповіли журналістам, що хлопець похизувався перед ними стажуванням у відомого британського фотографа. Імені митця у розмові він не розголошував. Саме тому, на їхню думку, син екс-футболіста вирішив не продовжувати навчання в Нью-Йорку. 

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем
Джерело: 24 Канал
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