Старшокласники на уроках історії вивчатимуть створення ПЦУ і надання Україні Томосу, – МОН

Українські 11-класники вивчатимуть на уроках історії створення ПЦУ і надання Україні Томосу про автокефалію. Такі зміни вже внесені в освітню програму і старшокласники навіть у цьому році розглядатимуть таку тему.

Ця частина історії України вивчається у школах наприкінці навчального року – у квітні-травні. Для МОН було принципово відправити необхідні матеріали по цій темі вчителям в українські школи ще у цьому році. Вже у 2020 році міністерство має надрукувати підручники з цією інформацією.

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Створення Православної Церкви України та надання Томосу про автокефалію – важлива з історичної точки зору подія. Для нас було принципово до цього часу надіслати вчителям інформаційні матеріали, якими вони можуть послуговуватися вже цьогоріч. Сам наказ про зміну навчальних програм ми підписали 21 лютого і вже 26 лютого надіслали матеріали,

– зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона додала, що в підручниках з історії ця тема з’явиться з наступного навчального року, оскільки 2019-го планується друк нових книг для 11-х класів.

"Ми друкуємо підручники кожні 5 років. Цього разу історичні зміни зійшлися в часі безпосередньо з друком для відповідного класу, тому інформація буде внесена оперативно", – пояснила Гриневич.

Ця тема також буде внесена в програму ЗНО з історії України, але за нею складатимуть тестування не раніше 2021 року.

"Останні зміни в програму ЗНО вносяться не пізніше ніж за 2 роки до складання учнями тесту. Це залізне правило, якого ми завжди дотримуємося, щоб застерегти права усіх учасників", – наголосила міністр.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня 2018 року у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

Що таке ЗНО?Зовнішнє незалежне оцінювання – це спеціальний іспит, який, зокрема, складають абітурієнти для вступу у вищі навчальні заклади.



Серед обов’язкових предметів, іспити з яких мають скласти випускники шкіл: українська мова і література, а також історія України або математика. Також вступники мають обрати ще один предмет із переліку: біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова або французька мова.



Щонайбільше, 4 тестування можна скласти у 2019 році. Результати ЗНО будуть зараховані випускникам як результати державної підсумкової атестації.