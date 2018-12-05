16:24
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Чоловічу індивідуальну гонку в Поклюці офіційно перенесли

      167 Читать новость на русском
      Поклюка (Словенія)
      Поклюка (Словенія) / biathlon.com.ua

      Чоловіча індивідуальна гонка на першому етапі Кубка світу в Поклюці (Словенія) не відбудеться сьогодні.

      Гонка, початок якої було заплановано сьогодні на 15.15, була перенесена на 15.35 через сильний туман.

      Читайте також: Троє українських біатлоністок відзначилися цікавим досягненням

      Тепер же стало відомо, що гонка переноситься на четвер, 6 грудня. Старт – об 11:15.

       

       

      Читайте також: Капітан збірної України пропустить індивідуальну гонку на етапі Кубка світу з біатлону

      Україну в індивідуальній гонці представлять Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький.

      Нагадаємо, що в першій гонці першого етапу Кубка світу сезону 2018-2019 Україна виграла бронзову нагороду.

      Теги: Спорт Новини біатлону Сергій Семенов Артем Тищенко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Волонтер: Хочу стать ненужной в госпитале – это будет означать, что закончилась война
      сьогодні , 16:01 Волонтер: Хочу стать ненужной в госпитале – это будет означать, что закончилась война
      Євгенія Мазур 794
      Как развитие Украины зависит от того, кто окажется в руководящем кресле
      сьогодні , 15:30 Как развитие Украины зависит от того, кто окажется в руководящем кресле
      Павло Казарін 247
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      4 грудня , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Про інвестиції , "зелену" енергетику й кидок з боку влади
      сьогодні , 15:00 Про інвестиції , "зелену" енергетику й кидок з боку влади
      Артем Овдієнко 284
      Дейнега: Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука
      сьогодні , 14:27 Дейнега: Не могу сказать, что война – это слишком плохая штука
      Євгенія Мазур 4251
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні
       17 листопада 2013 , 19:17
      Суркіс: Я вів переговори з Ліппі та Капелло
       22 грудня 2013 , 11:48
      Збірна України збереться 1 вересня
       26 серпня 2014 , 11:49
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук