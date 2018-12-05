Чоловічу індивідуальну гонку в Поклюці офіційно перенесли

Чоловіча індивідуальна гонка на першому етапі Кубка світу в Поклюці (Словенія) не відбудеться сьогодні.

Гонка, початок якої було заплановано сьогодні на 15.15, була перенесена на 15.35 через сильний туман.

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Тепер же стало відомо, що гонка переноситься на четвер, 6 грудня. Старт – об 11:15.

BREAKING:



The Men's 20km Invididual in @BiatlonPokljuka has been cancelled for today due to weather conditions. #POK18



New start time: Tomorrow, 06 December, 10:15 CET. — IBU (@biathlonworld) 5 грудня 2018 р.

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Україну в індивідуальній гонці представлять Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Віталій Кільчицький.

Нагадаємо, що в першій гонці першого етапу Кубка світу сезону 2018-2019 Україна виграла бронзову нагороду.