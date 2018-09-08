Старт футзального сезону: "Енергія" виграла Суперкубок України

Сім голів та інтрига до фінальної сирени – так в Україні відкрили футзальний сезон. У поєдинку за Суперкубок зустрілися "Енергія" та "Продексім".

Матч краще розпочав чемпіон – Ланко та Шатурма заробили для гостей гандикап. Львів'яни, щоправда, з відповіддю не забарилися.

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Дублем відзначився Мар'ян Пелех. Але на перерву лідером все ж пішов "Продексім" – гол в активі Волянюка. Під завісу матчу господарі зуміли перевернути усе догори дриґом.



Гол Олега Легендзевича приніс перемогу "Енергії" і перший трофей сезону

Ковальчук відновив паритет, а за дві хвилини до завершення Легендзевич забив вирішальний м'яч. У підсумку 4:3, "Енергія" – володар Суперкубка України.

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