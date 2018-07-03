Старт нового сезону Формули-1 можуть перенести

Гран-прі Австралії, яким розпочинається новий сезон Формули-1, можуть перенести у часі.

У останні два сезони етап у Австралії відбувався в передостанній тиждень березня (гонка у 2018 році відбулася 25 березня). Однак вже у 2019 році її можуть провести на тиждень раніше. Як пише motorsport.com, гран-прі Австралії почнеться в четвер, 14 березня, і закінчиться в неділю, 17 березня.

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Це зроблено заради того, щоб зробити розклад зручнішим для Мельбурна – з урахуванням місцевих заходів, що мають велику популярність у публіки. Серед них і гонка "1000 миль Себринга", що входить у так званий суперсезон WEC.

Перенесення дати має бути ратифіковано Всесвітньою радою FIA з автоспорту.