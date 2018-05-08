21:16
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Стартував Каннський кінофестиваль 2018: перші фото зірок з червоної доріжки

320 Читать новость на русском
Каннський кінофестиваль 2018: перші фото з червоної доріжки
Каннський кінофестиваль 2018: перші фото з червоної доріжки / www.gettyimages.in

Сьогодні, 8 травня, стартував 71-й Каннський кінофестиваль на Лазуровому узбережжі Франції. На червону доріжку грандіозної події вже почали прибувати голлівудські зірки, які традиційно демонструють свої вишукані образи перед фотокамерами.

Окрім зіркових суддів, які найпершими прибули на подію – президентки журі Кейт Бланшетт, актрис Крістен Стюарт, Леї Сейду, Ави Дюверном та актора Бенісіо Дель Торо, на червону доріжк прибули й інші знаменитості. Серед них – Панелопа Крус з Хав'єром Бардемом, Джуліанн Мур, Ромі Стрейд, Лейла Бахті, Ізабель Аджані, К'яра Мастроянні, Мартін Скорсезе та багато інших знаменитостей. 

Читайте також: Каннський кінофестиваль готується до відкриття

Пропонуємо поглянути, у яких образах прибули перші зірки на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2018.


Актриса Кейт Бланштетт

 


Актриса Крістен Стюарт


Актриса Крістен Стюарт


Актриса Джуліанн Мур


Режисер Мартін Скорсезе


Актриса Araya A. Hargate


Модель Джеорджіа Май Джаггер


Актриса Фань Бінбін


Модель Ромі Стрейд

Читайте також: На Каннський кінофестиваль-2018 почали з'їжджатись зірки: фотоогляд


Актриса Жеральдін Накаш


Актриса Панелопа Крус


Панелопа Крус з Хав'єром Бардемом


Актриса Ізабель Аджані


Режисерка Ава Дюверном


Актриса Шантель Джеффріс

Нагадаємо, що за престижну кінонагороду на Каннському фестивалі, який триватиме з 8 по 19 травня, боротимуться творці 21 кінострічки. Серед заявлених фільмів на Каннському фестивалі 9 травня також відбудеться прем’єра фільму українського режисера Сергія Лозниці "Донбас", а 12 травня представлять стрічку спільного виробництва України, Ісландії та Франція "Жінка на війні". Ще у Каннах покажуть фільм української режисерки Марисі Нікітюк "Серафима".

Теги: LifeStyle Мода Каннський кінофестиваль
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 239
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 427
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2100
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1246
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 497
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук