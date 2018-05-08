Стартував Каннський кінофестиваль 2018: перші фото зірок з червоної доріжки

Сьогодні, 8 травня, стартував 71-й Каннський кінофестиваль на Лазуровому узбережжі Франції. На червону доріжку грандіозної події вже почали прибувати голлівудські зірки, які традиційно демонструють свої вишукані образи перед фотокамерами.

Окрім зіркових суддів, які найпершими прибули на подію – президентки журі Кейт Бланшетт, актрис Крістен Стюарт, Леї Сейду, Ави Дюверном та актора Бенісіо Дель Торо, на червону доріжк прибули й інші знаменитості. Серед них – Панелопа Крус з Хав'єром Бардемом, Джуліанн Мур, Ромі Стрейд, Лейла Бахті, Ізабель Аджані, К'яра Мастроянні, Мартін Скорсезе та багато інших знаменитостей.

Читайте також: Каннський кінофестиваль готується до відкриття

Пропонуємо поглянути, у яких образах прибули перші зірки на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2018.



Актриса Кейт Бланштетт



Актриса Крістен Стюарт



Актриса Крістен Стюарт



Актриса Джуліанн Мур



Режисер Мартін Скорсезе



Актриса Araya A. Hargate



Модель Джеорджіа Май Джаггер



Актриса Фань Бінбін



Модель Ромі Стрейд

Читайте також: На Каннський кінофестиваль-2018 почали з'їжджатись зірки: фотоогляд



Актриса Жеральдін Накаш



Актриса Панелопа Крус



Панелопа Крус з Хав'єром Бардемом



Актриса Ізабель Аджані



Режисерка Ава Дюверном



Актриса Шантель Джеффріс

Нагадаємо, що за престижну кінонагороду на Каннському фестивалі, який триватиме з 8 по 19 травня, боротимуться творці 21 кінострічки. Серед заявлених фільмів на Каннському фестивалі 9 травня також відбудеться прем’єра фільму українського режисера Сергія Лозниці "Донбас", а 12 травня представлять стрічку спільного виробництва України, Ісландії та Франція "Жінка на війні". Ще у Каннах покажуть фільм української режисерки Марисі Нікітюк "Серафима".