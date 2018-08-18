Стартував продаж квитків на матч Ліги Чемпіонів "Динамо" – "Аякс": ціни
Розпочався продаж квитків на перший матч плей-оф раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Аяксом".
За інформацією офіційного сайту киян, вартість перепусток на цю гру становитиме від 50 до 500 гривень.
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Придбати квитки можна у касах на станції метро "Олімпійська" або в Інтернеті. Окрім того, стало відомо й те, хто саме транслюватиме цю битву. Як і раніше, матчі віце-чемпіона України показуватимуть телеканали Футбол 1/2.
Поєдинок Ліги Чемпіонів "Динамо" – "Аякс" відбудеться в середу, 29 серпня, на НСК "Олімпійський". Початок гри – о 22:00 за київським часом.
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Джерело: 24 Канал
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