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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стартував продаж квитків на матч Ліги Європи "Маріуполь" – "Бордо" в Одесі

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Розпочався продаж квитків на матч "Маріуполь" – "Бордо"
Розпочався продаж квитків на матч "Маріуполь" – "Бордо"

Розпочався продаж квитків на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між "Маріуполем" і французьким "Бордо".

Ціна квитків від 80 до 250 гривень, повідомляє офіційний сайт маріупольського клубу.

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Зазначимо, що підопічні Олександра Бабича пробилися в 3-й раунд ЛЄ завдяки перемозі над шведським "Юргорденом".

Матч третього кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги Європи "Маріуполь" – "Бордо" відбудеться 9 серпня на стадіоні "Чорноморець" у Одесі.

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Теги: ФК Маріуполь Ліга Європи Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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