Стартував продаж квитків на матч Ліги Європи "Маріуполь" – "Бордо" в Одесі
Розпочався продаж квитків на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між "Маріуполем" і французьким "Бордо".
Ціна квитків від 80 до 250 гривень, повідомляє офіційний сайт маріупольського клубу.
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Зазначимо, що підопічні Олександра Бабича пробилися в 3-й раунд ЛЄ завдяки перемозі над шведським "Юргорденом".
Матч третього кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги Європи "Маріуполь" – "Бордо" відбудеться 9 серпня на стадіоні "Чорноморець" у Одесі.
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Джерело: 24 Канал
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