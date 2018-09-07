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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Стартував продаж квитків на матчі "Динамо" в Лізі Європи: ціни

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Продаж квитків на матчі "Динамо" в Лізі Європи
Продаж квитків на матчі "Динамо" в Лізі Європи / ФК "Динамо"

У п'ятницю, 7 вересня, розпочався продаж квитків на всі три домашні матчі київського "Динамо" у груповому раунді Ліги Європи УЄФА. Усі матчі відбудуться на НСК "Олімпійський".

На квитки на матчі ЛЄ поширюються ті ж самі ціни, що і на матчі Чемпіонату УПЛ. Доступні квитки наступних цінових категорій: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 та 500 гривень.

Читайте також: "Динамо" в Лізі Європи: календар матчів та суперники

Ціни на квитки на матчі "Динамо" у Лізі Європи

Для власників абонементів на домашні матчі "Динамо" у сезоні 2018/19 діє знижка на квитки на поєдинки Ліги Європи – 15%, а також пріоритетне право придбання квитка на своє місце. Бронь знімається за три дні до початку кожного матчу.

Продаж квитків проводиться в касах на Троїцькій площі, біля станції метро "Олімпійська", а також у касах стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського.

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Каси відкриті з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 19:00 (перерва з 13:00 до 14:00), у святкові дні та вихідні – з 11:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00), у дні матчів – з 10:00 (з 11:00, якщо цей день вихідний) і до завершення першого тайму.

Крім того, у дні матчів з 10:00 (з 11:00, якщо цей день вихідний) до завершення першого тайму працюватиме каса на Спортивній площі (вхід на стадіон із боку "бессарабських воріт").

До слова, "Ворскла" теж розпочала продаж квитків на матчі Ліги Європи проти "Спіртінга", "Арсеналу" та "Карабаху".

Теги: Спорт Динамо Ліга Європи Футбол
Джерело: 24 Канал
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