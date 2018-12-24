Стартував продаж квитків на заключний матч збірної України у відборі на ЧС-2019: ціни

Федерація баскетболу оголосила про старт продажів квитків на останній домашній матч збірної України у відборі до чемпіонату світу-2019.

22 лютого Україна зіграє проти Чорногорії. Поєдинок пройде в київському Палаці спорту. У продаж надійшли квитки за ціною від 50 до 600 гривень.

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Команда Євгена Мурзіна за два поєдинки до кінця відбору зберігає шанси увійти в топ-3, який дає право вийти на ЧС-2019 в Китаї.

1-2 місця собі вже забезпечили Іспанія і Туреччина. У збірної України залишаються мінімальні шанси на вихід на чемпіонат. Для цього нашій команді потрібно перемагати в останніх двох матчах і сподіватися на перемогу Чорногорії в матчі з Латвією, також Україні потрібно, щоб збірна Латвії поступилася Іспанії.

Нагадаємо, окрім Чорногорії збірній України залишилося зіграє проти Словенії на виїзді.

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