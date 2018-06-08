Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ

Одним из самых насыщенных дней на этой неделе выдался четверг 7 июня. Украинские парламентарии большинством голосов приняли судьбоносный законопроект об Антикоррупционном суде. Но в это же время проходило и другое шоу: новый старый президент России Владимир Путин провел очередную так называемую "Прямую линию" со своими подданными.

Я в этом почти ничего не понимаю, но это, вроде бы, хорошо. Думаю, вам подробнее об этом расскажут мои коллеги на 24 Канале. Например, Виталий Шабунин, с которым я поспорил на упаковку кофе, что нормального антикорсуда не будет. Похоже, что я был неправ, суд будет, и теперь Шабунин от меня получит кофе. Что поделать...

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Но я во время голосования в Раде следил за другим шоу. Владимир Путин провел очередную "Прямую линию" со своими подданными. Это уже традиционное шапито, оно проводится аж с 2001 года. У меня даже есть любимая, хоть и старая карикатура на этот счет. Радостная прямая линия и вежливый Владимир Путин.



Карикатура "Прямая линия Путина"

Как обычно, девяносто процентов этого мероприятия никакого интереса для Украины не представляет: Путин ругает своих подчиненных, рассказывает россиянам, как им хорошо живется и обещает им рай на земле. Естественно, он практически все врет, но это их внутренние дела. Нам же иногда может быть интересно то, как российский президент собирается взаимодействовать с внешним миром, и прежде всего – с Украиной. На этот раз он в этом смысле наговорил довольно много интересного.

Первым делом хочу сообщить хорошую новость. Сверхсекретные крылатые ракеты и подводные беспилотники на компактных атомных двигателях оказались фейком. Путин, напомню, пытался напугать ими весь мир во время недавнего своего послания Федеральному Собранию.

Так вот, в четверг он признался, что ни того, ни другого на самом деле нет. Типа, испытания проходят. Конечно. С тем же успехом можно сказать, что Дед Мороз испытывает волшебные сани. Доказать это нельзя, но и опровергнуть тоже не получится! С компактными атомными двигателями даже проще – их существование запрещают законы физики. Точно их нет! А вот насчет Деда Мороза я не до конца уверен. В общем, Путин перед выборами наврал россиянам с три короба про свои вундерваффе, которые, естественно, оказались выдумкой. Уверен, что примерно то же самое можно сказать и о большинстве других его заявлений.

Следующее: Сирия. Российский президент как будто забыл, что трижды уже громогласно объявлял о выводе войск оттуда. Оказывается, они там не просто есть, а будут там стоять на двух базах, "пока это выгодно". Видимо, это означает – всегда. Кстати, их присутствие Путин объяснил очень интересно.

По словам Путина, Сирийская война – это прекрасный способ обучения солдат и офицеров, а также обкатки боевой техники. Проще говоря, они на сирийцах тренируются бомбить, сжигать, взрывать и убивать. "Это отличная тренировка для нашей армии", – сказал президент РФ.

В сирийской теме засветилась и украинка. Путину показали гражданку Украины – Ирину из Одессы, которая лежит в госпитале в Петербурге. Она вышла замуж за сирийца, поехала жить туда, там стала помогать россиянам, в нее попала ракета, Ирине оторвало руку и ногу, ее отправили лечиться в РФ. Теперь она поняла, что дико обожает Путина, и хочет отказаться от украинского гражданства в пользу российского. Я лично не возражаю. Одна только проблема: интересно, сколько еще таких Ирин в Украине? Может быть, хотя бы эта история станет для них наукой: не надо связываться с РФ.

Еще одни экс-украинцы попали в передачу в самом ее начале. Путину показали город Ростов. А там группу каких-то несчастных, которые гордо назвали себя гражданами ЛНР и ДНР. Почему-то им не нравится жить в "освобожденных от проклятой хунты" республиках, они перебрались в РФ. Там, правда, они тоже никому не нужны, документов их никто не признает, на работу их не берут, Россия просто наплевала на них. Знаете, что Путин ответил им? "Это – трагедия Украины!". Но совсем откровенно послать их было неудобно, поэтому Путин сообщил, что ими займется МВД России. Думаю, этих балбесов просто выкинут назад – в ЛНР. Пускай себе там права качают.

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На экранах появился Захар Прилепин – дэнээровский пропагандист, который почему-то считает себя писателем. Это его личные проблемы. Он сказал, что боится наступления украинской армии во время Чемпионата мира по футболу, который через неделю начнется в России. Этот вопрос, как и все остальные, был, конечно, постановочным. Очевидно, что в Кремле очень боятся такого поворота событий, так как Путин вдруг заметно обозлился, начал облизываться и крутить головой по сторонам. Он ответил: "Я надеюсь, что до таких провокаций не дойдет, а если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".



Захар Прилепин

Это вот очень интересное заявление. Более того, он прямо признал, что "...мы оказываем помощь ЛНР и ДНР, и будем делать это в дальнейшем". Думаю, его слова можно назвать прямой и непосредственной угрозой. По сути, он обещает начало полномасштабной войны против Украины и попытку уничтожения ее как государства. Поскольку подобное было бы невозможно без, например, захвата и оккупации Киева, то можно только догадываться, чего там задумал себе Путин.

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Логика тут, как я понимаю, такая. Если с началом чемпионата ситуация на Донбассе обострится, сам этот чемпионат будет сорван, а все внимание мировых СМИ будет приковано не к футбольным баталиями, а к танковым. Любимый пиар-проект Путина – мундиаль в России, над которым он без устали работал лет 10, а то и 15, превратится в пепел. Понятное дело, он очень разозлится. Мне кажется, украинскому Генштабу тут есть о чем подумать!

Сразу после этого Путин начал ругать "действующую украинскую власть", которая в этот самый момент принимала закон об антикоррупционном суде. Российский президент обвинил украинского коллегу в том, что тот якобы хранил награбленное на офшорных счетах в Панаме. Что-то такое нашли недавно международные журналисты-расследователи.

Правда, при этом они же выяснили, что виолончелист Сергей Ролдугин там же, в этой же Панаме хранил больше трех личных миллиардов самого Путина. Но об этом он, конечно, говорить не стал.

Но сам факт интересен: Путин ругает Порошенко за коррупцию! Может и было, но я такого не припомню. И тут есть один интересный момент: российский диктатор не может не знать, что в Украине его критика – невероятно дорогой актив. Любой политик или общественный деятель просто мечтает, чтобы его обругал Путин. Причем, желательно, самыми ужасными и гадкими словами.

Статус врага Путина – стопроцентный залог успеха! И наоборот. Человек, которого он начнет хвалить, тут же растеряет всю свою популярность. Это сейчас знает любой школьник. В этом смысле можно предположить, что сейчас критика со стороны Путина означает его поддержку.

В общем, тут голову сломать можно. Но одно точно: Кремль очень внимательно следит за украинской политикой и обладает инструментами влияния на нее. Это надо иметь в виду. И желательно вообще не обращать внимания на политические оценки, исходящие оттуда, поскольку они могут быть просто тонкой и хитрой манипуляцией. Остерегайтесь!

Ну и главное во всей этой "прямой линии". Путина спросили о возможности обмена российского пропагандиста Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, который уже больше трех недель держит голодовку. Путин сказал, что "мы пока об этом не думали", но тут же объявил украинца опасным террористом, а россиянина – пострадавшим за правду журналистом.



Кирилл Вышинский

По его словам, Вышинсокго он собирается доставать из Киева с помощью давления со стороны международных организаций, от которых зависит Украина. Какие такие организации он имел в виду, я не знаю? Российские власти сейчас нигде авторитетом не пользуются, поэтому даже и не знаю, что он там задумал. Но хороших новостей пока нет: Сенцов, как пленник и заложник, очень дорог для Путина. Мне почему-то кажется, что до выборов в Украине он режиссера не отдаст и не обменяет. Но, конечно, я могу ошибаться.

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В любом случае, это представление показало большую заинтересованность Путина в Украине и то, что он следит за происходящими тут событиями. Правда, логика, с которой он оценивает все тут, очень больная и практически безумная. Но на всякий случай, нам лучше знать и понимать, что творится в его голове. По крайней мере, до тех пор, пока он остается во главе соседней страны.