Стать не є бар'єром: у Британії дівчинка захотіла бути хлопчиком, аби стати пожежником – фото
У Великій Британії дитина заявила, що хотіла бути б хлопчиком аби працювати пожежником. Тож пожежниці опублікували свої світлини у соцмережах для того, щоб довести 4-річній дівчинці, що вони існують.
Про це повідомляє BBC.
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Журналістка Ханна Саммерс написала, що її донька хотіла б бути хлопчиком, бо тоді вона могла б працювати пожежником.
Тож це спонукало десятки працівниць пожежної служби у всій країні постити свої фото та відео у соцмережі аби довести дівчинці, що вони існують.
Есмі, багато наших пожежників дівчата і хлопці – деякі з них хочуть сказати тобі привіт,
– написала одна з рятувальниць.
Пізніше журналістка Саммерс написала, що "Есмі вірить, що вона може бути пожежницею".
Нагадаємо, що у січні 2019 року в американському штаті Нью-Йорк набув чинності закон, згідно з яким у нових або відремонтованих місцях громадського користування обов’язково мають встановлювати сповивальні столи як у жіночих, так і в чоловічих вбиральнях.