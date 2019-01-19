Стать не є бар'єром: у Британії дівчинка захотіла бути хлопчиком, аби стати пожежником – фото

У Великій Британії дитина заявила, що хотіла бути б хлопчиком аби працювати пожежником. Тож пожежниці опублікували свої світлини у соцмережах для того, щоб довести 4-річній дівчинці, що вони існують.

Про це повідомляє BBC.

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Журналістка Ханна Саммерс написала, що її донька хотіла б бути хлопчиком, бо тоді вона могла б працювати пожежником.

So I tweeted that my 4yr old daughter wished she was a boy so she could be a fireman and this is the response from West Midlands Fire Service. You lot are amazing! Thank you so much - I can't wait to pass on the message. She'll love it #girlscandoanything #firefightingsexism https://t.co/MA70f0XPUM — Hannah Summers (@hansummers) January 18, 2019

Тож це спонукало десятки працівниць пожежної служби у всій країні постити свої фото та відео у соцмережі аби довести дівчинці, що вони існують.

We received this message: "My 4yr old came home saying she wished she was a boy so she could be a fireman. When I said girls can be firefighters too she said 'I’ve seen in books they are all boys -I don’t want to be the only girl.’Our crews have responded! #firefightingsexism pic.twitter.com/7TrHrtxQgJ — West Midlands Fire (@WestMidsFire) January 18, 2019

Sad to see gender stereotyping persisting.

We have 4 women out of @SFRS unit of 11. We are all firefighters. Get over it.



To girls/women everywhere: Be proud, dream big, follow your dreams, be brave, be what you want to be.



Gender is not a barrier.#FirefightingSexism #ican pic.twitter.com/7uBhpATHtV — Carrbridge Fire Station (@CarrbridgeFire) January 19, 2019

Есмі, багато наших пожежників дівчата і хлопці – деякі з них хочуть сказати тобі привіт,

– написала одна з рятувальниць.

Пізніше журналістка Саммерс написала, що "Есмі вірить, що вона може бути пожежницею".

Нагадаємо, що у січні 2019 року в американському штаті Нью-Йорк набув чинності закон, згідно з яким у нових або відремонтованих місцях громадського користування обов’язково мають встановлювати сповивальні столи як у жіночих, так і в чоловічих вбиральнях.