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      Стать не є бар'єром: у Британії дівчинка захотіла бути хлопчиком, аби стати пожежником – фото

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      У Британії дівчинка захотіла бути хлопчиком, аби стати пожежником
      У Британії дівчинка захотіла бути хлопчиком, аби стати пожежником / bbc.com

      У Великій Британії дитина заявила, що хотіла бути б хлопчиком аби працювати пожежником. Тож пожежниці опублікували свої світлини у соцмережах для того, щоб довести 4-річній дівчинці, що вони існують.

      Про це повідомляє BBC.

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      Журналістка Ханна Саммерс написала, що її донька хотіла б бути хлопчиком, бо тоді вона могла б працювати пожежником.

      Тож це спонукало десятки працівниць пожежної служби у всій країні постити свої фото та відео у соцмережі аби довести дівчинці, що вони існують.

      Есмі, багато наших пожежників дівчата і хлопці – деякі з них хочуть сказати тобі привіт,
      – написала одна з рятувальниць.

      Пізніше журналістка Саммерс написала, що "Есмі вірить, що вона може бути пожежницею".

      Нагадаємо, що у січні 2019 року в американському штаті Нью-Йорк набув чинності закон, згідно з яким у нових або відремонтованих місцях громадського користування обов’язково мають встановлювати сповивальні столи як у жіночих, так і в чоловічих вбиральнях.

      Теги: Великобританія Гендерна рівність Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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