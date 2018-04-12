Статки Цукерберга збільшились на 4,3 мільярди доларів після виступу в Сенаті

Акції Facebook зростають після виступу Марка Цукерберга перед Сенатом США, а статки самого засновника соціальної мережі збільшились до 67,5 мільярдів доларів.

Про це свідчить індекс NASDAQ.

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Вартість акцій Facebook на торгах у вівторок, 10 квітня, зросла на 4,5 % – до 166,32 долара за акцію. А це найвищий показник зростанням з квітня 2016 року.

Капіталізація Facebook зросла на 21 мільярд доларів, перевищуючи 483 мільярда доларів. За даними Bloomberg Billionaires Index, загальні статки Цукерберга збільшилася на 4,3 мільярди доларів – до 67,5 мільярдів.

Нагадаємо, 10 квітня засновник Facebook Марк Цукерберг майже 5 годин давав покази в американському Сенаті. Представники юридичного комітету та комітету з торгівлі, науки та транспорту задавали питання про дані користувачів та про втручання у вибори президента США за допомогою соціальної мережі.