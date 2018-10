Статуси у Facebook допомагають виявити депресію, – дослідження

Психологи з'ясували, що статуси у соціальній мережі Facebook можуть допомогти виявити ранні ознаки депресії.

Про це заявили психологи Пенсільванського університету під керівництвом професора Йоханнеса Ейхштеда, йдеться у статті журналу Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вони проаналізували акаунти і медичні картки понад 1200 добровольців. У 114 осіб діагностували депресію. Опісля психологи порівняли їхні дописи у Facebook з постами людей без діагнозу.

З'ясувалось, що за кілька місяців до виявлення розладу люди починали використовувати слова, що описують стан самотності і ворожість, а також вони значне частіше почали вживати займенник "я".

Не можна стверджувати, що за допомогою нашого алгоритму можна чітко поставити діагноз. Але це дослідження допоможе для виявлення людей з депресією на ранній стадії,

– каже Йоханнес Ейхштедт.

Для того, щоб завдяки напрацюванням психологів можна було ставити діагноз, всі дані в акаунтах повинні використовуватися тільки за згодою їх власників.

Додамо, британські психологи підтверджують дані колег зі США та додають, що змогли з'ясувати, які слова характерні для мови людей, що живуть з депресією. У лексиконі таких людей частіше зустрічаються слова: самотній, жалюгідний, нещасний, я, мене, мені і так далі.

Що таке депресія?Це захворювання, яке характеризується постійним станом смутку і печалі (не менше двох тижнів). Під час депресії людина втрачає інтерес до будь-якої роботи, яка, зазвичай, приносила задоволення, а також нездатність робити повсякденні справи. Просто поганий настрій один раз на місяць з вагомою чи без на то причиною не можна одразу називати депресією.

