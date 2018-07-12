Став відомий гонорар переможця Суперкубка України з футболу

21 липня "Шахтар" і "Динамо" зійдуться в поєдинку за Суперкубок України, який традиційно відбудеться в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

Номінальними господарями поля будуть "гірники". Призовий фонд Суперкубка складе два мільйони гривень.

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Зазначимо, що це буде 15-й, ювілейний розіграш Суперкубка України. З цього приводу після закінчення зустрічі над стадіоном "Чорноморець" буде організовано піротехнічне шоу. При цьому навколофутбольне шоу триватиме з 17-го по 21 липня 2018 року.

Як повідомив виконавчий директор ФФУ Євген Дикий, з 26 тисяч доступних в продажу квитків в даний момент були реалізовані лише 12400. Таким чином, вболівальники все ще мають можливість стати частиною футбольного свята і на власні очі побачити безкомпромісний поєдинок двох кращих українських команд.

