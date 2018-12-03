Став відомий календар матчів збірної України у відборі до Євро-2020

Збірна України з футболу дізналася імена суперників у кваліфікації Чемпіонату Європи 2020 року. Українці потрапили у групу B, де їх суперниками є Португалія, Сербія, Литва та Люксембург.

Саме з чинними чемпіонами Європи – португальцями, збірній Україні випало відкривати відбір. Останній матч – зі збірною Сербії. Обидві гри відбудуться на виїзді. Читайте також: Шевченко назвав Сербію найсильнішою з третього кошика, а португальці раді, що уникнули Німеччини Календар матчів (наведено київський час початку матчів). 22 березня, 21:45

Португалія – Україна 25 березня, 21:45

Люксембург – Україна 7 червня, 21:45

Україна – Сербія 10 червня, 21:45

Україна – Люксембург 7 вересня, 19:00

Литва – Україна 11 жовтня, 21:45

Україна – Литва 14 жовтня, 21:45

Україна – Португалія 17 листопада, 16:00

Сербія – Україна Читайте також: Євро-2020: особливості жеребкування, кваліфікації та проведення турніру Варто зазначити, що ще невідомо, які саме українські міста приймуть матчі збірної. Однак голова ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що перший матч збірна України проведе у Львові. Це є гра проти Сербії 7 червня.