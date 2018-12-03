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      Став відомий календар матчів збірної України у відборі до Євро-2020

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      Став відомий календар матчів збірної України у відборі до Євро-2020

      Збірна України з футболу дізналася імена суперників у кваліфікації Чемпіонату Європи 2020 року. Українці потрапили у групу B, де їх суперниками є Португалія, Сербія, Литва та Люксембург.

      Саме з чинними чемпіонами Європи – португальцями, збірній Україні випало відкривати відбір. Останній матч – зі збірною Сербії. Обидві гри відбудуться на виїзді.

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      Календар матчів (наведено київський час початку матчів).

      22 березня, 21:45
      Португалія – Україна

      25 березня, 21:45
      Люксембург – Україна

      7 червня, 21:45
      Україна – Сербія

      10 червня, 21:45
      Україна – Люксембург

      7 вересня, 19:00
      Литва – Україна

      11 жовтня, 21:45
      Україна – Литва

      14 жовтня, 21:45
      Україна – Португалія

      17 листопада, 16:00
      Сербія – Україна

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      Варто зазначити, що ще невідомо, які саме українські міста приймуть матчі збірної. Однак голова ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що перший матч збірна України проведе у Львові. Це є гра проти Сербії 7 червня.

      Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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