Став відомий календар матчів збірної України у відборі до Євро-2020
Збірна України з футболу дізналася імена суперників у кваліфікації Чемпіонату Європи 2020 року. Українці потрапили у групу B, де їх суперниками є Португалія, Сербія, Литва та Люксембург.
Саме з чинними чемпіонами Європи – португальцями, збірній Україні випало відкривати відбір. Останній матч – зі збірною Сербії. Обидві гри відбудуться на виїзді.
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Календар матчів (наведено київський час початку матчів).
22 березня, 21:45
Португалія – Україна
25 березня, 21:45
Люксембург – Україна
7 червня, 21:45
Україна – Сербія
10 червня, 21:45
Україна – Люксембург
7 вересня, 19:00
Литва – Україна
11 жовтня, 21:45
Україна – Литва
14 жовтня, 21:45
Україна – Португалія
17 листопада, 16:00
Сербія – Україна
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Варто зазначити, що ще невідомо, які саме українські міста приймуть матчі збірної. Однак голова ФФУ Андрій Павелко пообіцяв, що перший матч збірна України проведе у Львові. Це є гра проти Сербії 7 червня.