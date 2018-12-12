Став відомий календар молодіжної збірної України у відборі Євро–2021

У результаті жеребкування у швейцарському Ньйоні молодіжна збірна України (U–21) потрапила до восьмої відбірної групи чемпіонату Європи 2021 року. Суперниками підопічних Олександра Головка стали збірні Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти.

Згодом ж став відомий календар ігор нашої молодіжної збірної у відбірному турнірі.

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6 вересня 2019 року

Україна – Фінляндія

10 вересня 2019 року

Україна – Мальта

10 жовтня 2019 року

Румунія – Україна

15 листопада 2019 року

Україна – Данія

27 березня 2020 року

Мальта – Україна

31 березня 2020 року

Україна – Північна Ірландія

4 вересня 2020 року

Данія – Україна

8 вересня 2020 року

Фінляндія – Україна

8 жовтня 2020 року

Україна – Румунія

13 жовтня 2020 року

Північна Ірландія – Україна

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У фінальній частині Євро-2021 (U-21) візьмуть участь 12 команд. Це Угорщина та Словенія, як господарі турніру, та ще 10 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп та переможець плей-офф, в якому гратимуть дві найкращі другі команди).

Стикові матчі відбудуться 9–17 листопада 2020 року. Фінальний турнір в Угорщині та Словенії пройде в червні 2021 року.