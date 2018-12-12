Став відомий календар молодіжної збірної України у відборі Євро–2021
У результаті жеребкування у швейцарському Ньйоні молодіжна збірна України (U–21) потрапила до восьмої відбірної групи чемпіонату Європи 2021 року. Суперниками підопічних Олександра Головка стали збірні Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти.
Згодом ж став відомий календар ігор нашої молодіжної збірної у відбірному турнірі.
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6 вересня 2019 року
Україна – Фінляндія
10 вересня 2019 року
Україна – Мальта
10 жовтня 2019 року
Румунія – Україна
15 листопада 2019 року
Україна – Данія
27 березня 2020 року
Мальта – Україна
31 березня 2020 року
Україна – Північна Ірландія
4 вересня 2020 року
Данія – Україна
8 вересня 2020 року
Фінляндія – Україна
8 жовтня 2020 року
Україна – Румунія
13 жовтня 2020 року
Північна Ірландія – Україна
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У фінальній частині Євро-2021 (U-21) візьмуть участь 12 команд. Це Угорщина та Словенія, як господарі турніру, та ще 10 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп та переможець плей-офф, в якому гратимуть дві найкращі другі команди).
Стикові матчі відбудуться 9–17 листопада 2020 року. Фінальний турнір в Угорщині та Словенії пройде в червні 2021 року.
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