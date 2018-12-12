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      Став відомий календар молодіжної збірної України у відборі Євро–2021

      34 Читать новость на русском
      Молодіжна збірна України
      Молодіжна збірна України / ФФУ

      У результаті жеребкування у швейцарському Ньйоні молодіжна збірна України (U–21) потрапила до восьмої відбірної групи чемпіонату Європи 2021 року. Суперниками підопічних Олександра Головка стали збірні Данії, Румунії, Фінляндії, Північної Ірландії та Мальти.

      Згодом ж став відомий календар ігор нашої молодіжної збірної у відбірному турнірі.

      Читайте також: Став відомий календар матчів збірної України у відборі до Євро-2020

      6 вересня 2019 року
      Україна – Фінляндія

      10 вересня 2019 року
      Україна – Мальта

      10 жовтня 2019 року
      Румунія – Україна

      15 листопада 2019 року
      Україна – Данія

      27 березня 2020 року
      Мальта – Україна

      31 березня 2020 року
      Україна – Північна Ірландія

      4 вересня 2020 року
      Данія – Україна

      8 вересня 2020 року
      Фінляндія – Україна

      8 жовтня 2020 року
      Україна – Румунія

      13 жовтня 2020 року
      Північна Ірландія – Україна

      Читайте також: Букмекер оцінив шанси збірних на перемогу в Євро-2020: Україна в топ-20

      У фінальній частині Євро-2021 (U-21) візьмуть участь 12 команд. Це Угорщина та Словенія, як господарі турніру, та ще 10 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп та переможець плей-офф, в якому гратимуть дві найкращі другі команди).

      Стикові матчі відбудуться 9–17 листопада 2020 року. Фінальний турнір в Угорщині та Словенії пройде в червні 2021 року.

       

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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