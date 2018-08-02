Став відомий можливий суперник "Динамо" в плей-оф Ліги Чемпіонів

Якщо київське "Динамо" успішно подолає третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, о у плей-оф за потрапляння у групову стадію турніру українській команді доведеться зіграти з переможцем пари "Стандарт" – "Аякс".

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Загалом чотири пари (вісім команд) зі "шляху ліг" (не чемпіони) розіграють два місця у групі Ліги Чемпіонів. Ці пари поділені на сіяних та несіяних за рейтингом команд. До уваги береться рейтинг вищої команди. Відтак "Динамо" з чеською "Славією" потрапило до сіяних пар. Серед несіяних опинилися ПАОК – "Спартак" та "Стандарт" – "Аякс". Зважаючи на те, що українські та російські луби розводять у єврокубках, "Динамо" у випадку проходу "Славії" зіграє з бельгійським або голландським клубом.

Варто зазначити, що жеребкування пар учасників плей-оф відбудеться ще до матчів третього кваліфікаційного раунду – у понеділок, 6 серпня. У той час як "Динамо" перший матч проти "Славії" зіграє на виїзді у вівторок, 7 серпня. Матч-відповідь у Києві відбудеться 14 серпня.

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Щодо матчів плей-оф кваліфікації Ліги Чемпіонів, то вони заплановані на 21-22 серпня, матчі-відповіді 28-29 серпня.

До слова, що якщо "Динамо" не зможе пройти "Славію", команда продовжить боротьбу одразу в груповому етапі Ліги Європи.

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