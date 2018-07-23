Став відомий можливий суперник "Маріуполя" у кваліфікації Ліги Європи
Футбольний клуб "Маріуполь" вже 26 липня стартує у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи матчем проти "Юргордена". Якщо українці пройдуть суперника, вони вже знатимуть з ким гратимуть у наступному раунді.
Згідно жеребу, маріупольці зійдуться з переможцем пари "Вентспілс" (Латвія) – "Бордо" (Франція).
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Матчі третього кваліфікаційного раунду заплановані на 8 та 16 серпня. Перший матч "Маріуполь" проведе вдома. Зазначимо, що домашньою ареною для клубу в Єврокубках став одеський "Чорноморець".
Нагадаємо, до цього свого суперника у кваліфікації Ліги Чемпіонів отримало київське "Динамо" та луганська "Зоря" у Лізі Європи.
Джерело: 24 Канал
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