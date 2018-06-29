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Став відомий можливий суперник Усика у випадку перемоги над росіянином Гассієвим

203 Читать новость на русском
Тоні Белью
Тоні Белью

Чемпіон світу за версіями WBC та WВО українець Олександр Усик (14-0, 11 КО) 21 липня у Москві вийде в ринг проти росіянина Мурата Гассієва (26-0, 19 КО), який є володарем поясів WBA та IBF. Це буде фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), де переможець отримає всі чотири пояси, а також пояс журналу The Ring, статус абсолютного Чемпіона світу і кубок Мухаммеда Алі.

Саме з переможцем цієї пари і хоче зустрітися "почесний" чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі Тоні Белью, повідомляє klitschko-brothers.com.

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Варто зазначити, що Белью два останні поєдинки провів проти Девіда Хейя у суперважкій вазі, двічі перемігши. Після цього Хей заявив про закінчення кар’єри. Відтак, якщо поєдинок між Белью та переможцем пари Усик – Гассієв відбудеться, то це може бути як у першій важкій вазі, так і важкій вазі, куди можуть піднятися Усик та Гассієв.

Теги: Новини спорту Бокс Усик – Гассієв Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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