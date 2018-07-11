Став відомий останній суперник київського "Динамо" на тренувальному зборі
Київське "Динамо" визначилося з суперником у п'ятому контрольному матчі з шести на тренувальному зборі в Австрії.
Спаринг-партнером "біло-синіх" в цій зустрічі буде СК "Телфс", що фінішував на 2-му місці в 4-му дивізіоні чемпіонату Австрії в минулому сезоні, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
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Ця гра відбудеться 13 липня в комуні Кематен-ін-Тіроль, в 25 хвилинах від динамівського готелю. Початок зустрічі - 18:30 за київським часом. З технічних причин цей матч не буде транслюватися в прямому ефірі.
Джерело: 24 Канал
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