Став відомий перший суперник хокейного "Донбасу" на Кубку Салея-2018

У неділю, 5 серпня, донецький "Донбас" зіграє свій перший передсезонний матч.

У Білорусі чемпіон України стартує в Кубку Салея-2018 поєдинком з чинним чемпіоном Екстраліги і учасником хокейної Ліги чемпіонів гродненським "Німаном", повідомляє Xsport.

Читайте також: Українська хокейна ліга стартує 14 вересня: формат і подробиці змагань

Клуб з Гродно виграв два останні чемпіонати Білорусі і чотири національні першості з шести останніх в цілому. Всього ж в активі "Німану" 7 чемпіонських титулів. Як і "Донбас", гродненці вигравали Континентальний кубок IIHF. Український клуб здобув цей євротрофей в 2013-му році, а білоруський - в 2015-му.

Нагадаємо, що всього у складі "Донбасу" на турнір поїхали 28 хокеїстів.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24