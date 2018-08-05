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СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Став відомий перший суперник хокейного "Донбасу" на Кубку Салея-2018

38 Читать новость на русском
ХК "Донбас"
ХК "Донбас" / hcdonbass.com

У неділю, 5 серпня, донецький "Донбас" зіграє свій перший передсезонний матч.

У Білорусі чемпіон України стартує в Кубку Салея-2018 поєдинком з чинним чемпіоном Екстраліги і учасником хокейної Ліги чемпіонів гродненським "Німаном", повідомляє Xsport.

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Клуб з Гродно виграв два останні чемпіонати Білорусі і чотири національні першості з шести останніх в цілому. Всього ж в активі "Німану" 7 чемпіонських титулів. Як і "Донбас", гродненці вигравали Континентальний кубок IIHF. Український клуб здобув цей євротрофей в 2013-му році, а білоруський - в 2015-му.

Нагадаємо, що всього у складі "Донбасу" на турнір поїхали 28 хокеїстів.

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Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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