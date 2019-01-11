Став відомий розклад матчів збірної України з хокею на міжнародному турнірі

Національна збірна України з хокею розпочне виступ на міжнародному турнірі в броварському "Терміналі" матчем проти Польщі.

В період з 7-го по 10 лютого підопічні Андрія Срюбко, для якого це міжнародне вікно буде дебютним в якості головного тренера, також зіграють з Румунією.

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Розклад матчів збірної України з хокею на міжнародному турнірі:

7 лютого, Польща – Україна, 19:00

8 лютого, України – Польща, 18:00

9 лютого, Польща – Румунія, 13:00

10 лютого, Румунія – Україна, 13:00

Нагадаємо, що турнір в Броварах стане частиною підготовки національної команди до чемпіонату світу-2019 в Дивізіоні IB, який прийме Естонія. На світовій першості України чекає зустріч з Японією, Румунією, Естонією, Нідерландами і Польщею.

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