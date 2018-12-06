Став відомий шорт-лист компаній, які хочуть будувати у Львові сміттєпереробний завод

Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив перелік компаній, яких відібрали для другого етапу тендеру будівництва у Львові сміттєпереробного заводу.

Відповідну інформацію банк оприлюднив сьогодні на офіційному сайті.

"Загалом у переліку п’ять провідних європейських компаній, які збудували аналогічні сміттєпереробні комплекси у Європі. Це компанії з Польщі, Німеччини, Греції, консорціум компаній з Австрії та Туреччини, Нідерландів та Литви", – повідомив директор ЛКП "Зелене місто" Вадим Ноздря.

Претендентами на будівництво заводу із переробки відходів у Львові стали компанії: CONTROL PROCESS S.A. (Польща), EGGERSMANN ANLAGENBAU GMBH (Німеччина), HELECTOR S.A. (Греція), консорціум MUT (Австрія) та Dogusan (Туреччина) та консорціум WTT (Нідерланди) та Axis (Литва).

Учасники, які пройшли кваліфікацію, незабаром отримають другу частину тендерної документації. Цей етап відбору компаній складатиметься з двох частин.

"Перший – технічний тендер. Учасники мають подати свої технічні рішення, щоб комісія, яка буде спеціально створена на базі ЛКП "Зелене місто", перевірила відповідність цієї документації до наших технічних завдань. Потім відбудеться конкурс, який стосуватиметься безпосередньо ціни будівництва заводу у Львові", – розповів директор ЛКП "Зелене місто" Вадим Ноздря.

Нагадаємо, що 1 червня у Києві відбулось підписання договорів щодо виділення 35 млн євро від ЄБРР та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P). За ці кошти Львів почне будівництво сміттєпереробного заводу та рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Будувати сміттєперобний завод у Львові загалом зголосилося 12 компаній з 11 країн світу. Якщо тендерні процедури завершаться вчасно, будівництво сміттєпереробного заводу у Львові розпочнуть будувати вже наступного року. Відтак завод із переробки відходів має запрацювати у Львові вже за два роки. Окрім будівництва заводу, у Львові також планують запровадити нову систему роздільного збирання відходів.

Завод, який збудують на вулиці Пластовій, 13, буде працювати за технологією механіко-біологічної переробки. Такий сміттєпереробний комплекс відповідає вимогам Національної стратегії поводження з відходами до 2030 року, яка ґрунтується на найкращих технологіях, які діють у Європі та визнані Європою ефективними у вирішенні проблеми переробки відходів.

Довідка



Претендентами на будівництво заводу із переробки відходів у Львові стали компанії:



Компанія CONTROL PROCESS S.A. із Польщі, яка збудувала завод з переробки відходів у місті Ольштин (Польща), механіко-біологічний комплекс із переробки відходів у місті Стальова Воля (Польща), завод із переробки відходів у місті Люльково (Польща) та механіко-біологічний комплекс із переробки відходів у місті Тонішево (Польща).



Компанія EGGERSMANN ANLAGENBAU GMBH (Німеччина), яка збудувала механіко-біологічні комплекси з переробки комунальних відходів у містах Софія (Болгарія), Рексем (Великобританія), Жари (Польща) та Познань (Польща)./



Компанія HELECTOR S.A. збудувала механіко-біологічні комплекси з переробки твердих побутових відходів у містах Ано-Ліосія (Греція), Ларнака (Греція), Берлін (Німеччина), Трір (Німеччина) та Оснабрюк (Німеччина).



Консорціум із двох фірм – MUT (Австрія) та Dogusan (Туреччина). Компанія M-U-T збудувала заводи з механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у містах Багдад (Ірак), Сом (Угорщина), Бекешчаба (Угорщина), Пернік (Болгарія).



Консорціум із двох фірм – WTT (Нідерланди) + Axis (Литва). Компанія WTT збудувала механіко-біологічний комплекс із переробки комунальних відходів у Лондоні (Велика Британія), компанія Axis збудувала механіко-біологічний комплекс у Каунасі (Литва). Axis – це група підприємств, що займається розробкою, виробництвом і реалізацією інженерної продукції та рішень для міста, промисловості та енергетики, діюча в Литві вже більше 20 років.