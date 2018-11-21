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      Став відомий склад усіх корзин жеребкування кваліфікації Євро-2020: з ким може зіграти Україна

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      Жеребкування Євро-2020
      Жеребкування Євро-2020 / africatopsports.com

      Після проведення останніх матчів Ліги націй визначилися остаточні склади корзин жеребкування кваліфікації Євро-2020.

      Як було відомо заздалегідь, Україна потрапила у другий кошик. Разом з нею там ще дев’ять збірних – Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Данія, Швеція, Росія, Австрія, Уельс та Чехія. Відтак проти цих команд "синьо-жовті" точно не зіграють.

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      У перший кошик потрапили чотири переможці Ліги A – Швейцарія, Португалія, Нідерланди, Англія. А також ще п’ять найкращих європейських збірних.

      Кошик 1: Швейцарія, Португалія, Нідерланди, Англія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польща.
      Кошик 2: Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція, Росія, Австрія, Уельс, Чехія.
      Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль.
      Кошик 4: Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія.
      Кошик 5: Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарерські острови.
      Кошик 6: Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

      Жеребкування відбуватиметься наступним чином: Чотири збірні з кошика Ліги націй помістять на перші місця в групах A-D. Команди з кошика 1 помістять на перші місця в групах E-J. Команди з кошика 2 помістять на другі місця в десяти групах. За аналогічним принципом будуть розподілені команди з кошиків 3, 4 і 5. Команди з кошика 6 помістять на шосту місця в групах F-J.

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      Дві кращі команди кожної групи вийдуть до фінальної стадії Євро. Решта путівки в стикових матчах в березні 2020 року розіграють переможці груп Ліги націй або наступні за рейтингом команди.

      Відзначимо, що жеребкування відбудеться 2-го грудня в Дубліні (Ірландія). Чемпіонат Європи 2020 року приймуть 12 міст з 12-ти країн. Фінальний матч відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

      Теги: Футбол Збірна України з футболу Спорт
      Джерело: 24 Канал
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