Став відомий склад збірної України на перший в сезоні Кубок світу з біатлону

У неділю, 2 грудня, в словенській Поклюці двома змішаними естафетами роз почнеться офіційний міжнародний сезон в Кубку світу 2018/19 з біатлону.

Як повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, тренери жіночої та чоловічої команд визначилися зі складами, які представлять Україну в цих перегонах.

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Одиночний мікст: Анастасія Меркушина, Артем Тищенко.

Змішана естафета: Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Артем Прима, Дмитро Підручний.

Зазначимо, що новий сезон Кубку світу з біатлону у прямому ефірі покажуть одразу два телеканали: UA: ПЕРШИЙ та СПОРТ1.

Нагадаємо, перші гонки сезону відбудуться в неділю, 2 грудня. Початок змагань о 13:00 та 15:30 за київським часом.

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