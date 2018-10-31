Став відомий склад збірної України на вирішальні матчі кваліфікації Євробаскету-2019

Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу Горан Бошкович назвав склад команди на заключні матчі відбору на Євробаскет-2019.

В листопаді на нашу команду чекають два виїзні матчі: 17 листопада наші дівчата в Софії зіграють проти команди Болгарії, а 21 листопада в Мелільї протистоятимуть місцевій збірній Іспанії.

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Захисники

Аліна Ягупова ("Чукурова", Туреччина);

ДеАндра Мосс ("Авеніда", Іспанія);

Олена Самбурська ("Познань", Польща);

Аріна Білоцерківська ("Франківськ", Україна);

Юлія Мусієнко ("Інтерхім", Україна);

Форварди

Людмила Науменко ("Чукрова", Туреччина);

Катерина Римаренко ("Люблін", Польща);

Анна Ольховик ("Київ-Баскет", Україна);

Ольга Яцковець ("Ружомберок", Словаччина);

Віта Горобець ("Намур", Бельгія);

Олександра Радулович ("Чайка", Україна);

Центрові

Таїсія Удоденко ("Слеза", Польща);

Міріам Уро-Нілє ("Енерга", Польща).

Зазначимо, що до фінальної частини чемпіонату Європи виходять вісім переможців груп і шість кращих команд, що посядуть другі місця. За два тури до кінця збірна України йде на другому місці в своєму квартеті.

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