Став відомий склад збірної України на вирішальні матчі кваліфікації Євробаскету-2019
Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу Горан Бошкович назвав склад команди на заключні матчі відбору на Євробаскет-2019.
В листопаді на нашу команду чекають два виїзні матчі: 17 листопада наші дівчата в Софії зіграють проти команди Болгарії, а 21 листопада в Мелільї протистоятимуть місцевій збірній Іспанії.
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Захисники
Аліна Ягупова ("Чукурова", Туреччина);
ДеАндра Мосс ("Авеніда", Іспанія);
Олена Самбурська ("Познань", Польща);
Аріна Білоцерківська ("Франківськ", Україна);
Юлія Мусієнко ("Інтерхім", Україна);
Форварди
Людмила Науменко ("Чукрова", Туреччина);
Катерина Римаренко ("Люблін", Польща);
Анна Ольховик ("Київ-Баскет", Україна);
Ольга Яцковець ("Ружомберок", Словаччина);
Віта Горобець ("Намур", Бельгія);
Олександра Радулович ("Чайка", Україна);
Центрові
Таїсія Удоденко ("Слеза", Польща);
Міріам Уро-Нілє ("Енерга", Польща).
Зазначимо, що до фінальної частини чемпіонату Європи виходять вісім переможців груп і шість кращих команд, що посядуть другі місця. За два тури до кінця збірна України йде на другому місці в своєму квартеті.
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