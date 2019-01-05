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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Став відомий склад збірної України на вирішальний матч відбору до Євро-2019

      69 Читать новость на русском
      Жіноча збірна України з волейболу
      Жіноча збірна України з волейболу / ФВУ

      Жіноча збірна України з волейболу назвала склад на домашній матч проти Чорногорії у відборі на чемпіонат Європи-2019.

      Ключовий для обох команд поєдинок відбудеться в Запоріжжі 5 січня. Після чотирьох турів кращим снайпером українок є Надія Кодола – 38 очок.

      Читайте також: Капітан збірної України не зіграє в останніх матчах відбору на Євро-2020

      Склад збірної України

      Зв'язуючі: Алла Політанська ("Алтай", Казахстан), Дар'я Великоконь ("Хімік");

      Ліберо: Христина Нємцева ("Хімік"), Анастасія Карасьова ("Волинь-Університет-ОДЮСШ");

      Центральні блокуючі: Юлія Герасимова ("Анкара", Туреччина), Дар’я Дрозд ("Хімік"), Світлана Дорсман ("Островієц", Польша);

      Діагональні: Олеся Рихлюк ("Бешикташ", Туреччина), Людмила Осачук ("Волинь-Університет-ОДЮСШ");

      Догравальниці: Надія Кодола ("Бухарест", Румунія), Анастасія Крайдуба ("Єнісей", Росія), Карина Денисова ("Казерта", Італія), Любов Ужва ("Волинь-Університет-ОДЮСШ"), Катерина Ткаченко ("Новатор").

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Волейбол
      Джерело: 24 Канал
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