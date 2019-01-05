Став відомий склад збірної України на вирішальний матч відбору до Євро-2019

Жіноча збірна України з волейболу назвала склад на домашній матч проти Чорногорії у відборі на чемпіонат Європи-2019.

Ключовий для обох команд поєдинок відбудеться в Запоріжжі 5 січня. Після чотирьох турів кращим снайпером українок є Надія Кодола – 38 очок. Читайте також: Капітан збірної України не зіграє в останніх матчах відбору на Євро-2020 Склад збірної України Зв'язуючі: Алла Політанська ("Алтай", Казахстан), Дар'я Великоконь ("Хімік"); Ліберо: Христина Нємцева ("Хімік"), Анастасія Карасьова ("Волинь-Університет-ОДЮСШ"); Центральні блокуючі: Юлія Герасимова ("Анкара", Туреччина), Дар’я Дрозд ("Хімік"), Світлана Дорсман ("Островієц", Польша); Діагональні: Олеся Рихлюк ("Бешикташ", Туреччина), Людмила Осачук ("Волинь-Університет-ОДЮСШ"); Догравальниці: Надія Кодола ("Бухарест", Румунія), Анастасія Крайдуба ("Єнісей", Росія), Карина Денисова ("Казерта", Італія), Любов Ужва ("Волинь-Університет-ОДЮСШ"), Катерина Ткаченко ("Новатор"). Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24