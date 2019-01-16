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      Став відомий склад збірної України з біатлону на перші гонки у Рупольдінгу

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      Склад збірної України на етап Кубка світу з біатлону у Рупольдингу
      Склад збірної України на етап Кубка світу з біатлону у Рупольдингу / biathlon.com.ua

      У середу, 17 січня, відбудуться чоловіча та жіноча спринтерські гонки на 5 етапі Кубка світу з біатлону у Рупольдингу.

      Збірну України на цих змаганнях представлятимуть 9 спортсменів. Чоловіча гонка відбудеться о 12:00, жіноча – о 15:30.

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      Спринт. Чоловіки

      10. Дмитро Підручний
      33. Артем Прима
      79. Сергій Семенов
      108. Артем Тищенко

      Спринт. Жінки

      8. Валя Семеренко
      32. Віта Семеренко
      53. Олена Підгрушна
      60. Юлія Джима
      87. Анастасія Меркушина

      Нагадаємо, що чоловічий спринт на етапі Кубка світу з біатлону у Рупольдингу мав відбутися у середу, 16 січня. Однак, змагання перенесли на день пізніше через негоду – снігопади у Альпах.

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      Теги: Спорт Віта Семеренко Юлія Джима Артем Прима Артем Тищенко Сергій Семенов Анастасія Меркушина Дмитро Підручний Олена Підгрушна Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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