Став відомий склад збірної України з біатлону на перші гонки у Рупольдінгу
У середу, 17 січня, відбудуться чоловіча та жіноча спринтерські гонки на 5 етапі Кубка світу з біатлону у Рупольдингу.
Збірну України на цих змаганнях представлятимуть 9 спортсменів. Чоловіча гонка відбудеться о 12:00, жіноча – о 15:30.
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Спринт. Чоловіки
10. Дмитро Підручний
33. Артем Прима
79. Сергій Семенов
108. Артем Тищенко
Спринт. Жінки
8. Валя Семеренко
32. Віта Семеренко
53. Олена Підгрушна
60. Юлія Джима
87. Анастасія Меркушина
Нагадаємо, що чоловічий спринт на етапі Кубка світу з біатлону у Рупольдингу мав відбутися у середу, 16 січня. Однак, змагання перенесли на день пізніше через негоду – снігопади у Альпах.
Джерело: 24 Канал
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