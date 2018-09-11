12:33
11 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 15°C
  • середа
    23°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Валя-півстакана породичалась із Инами. Пиня не зміг пройти розумну урну
Вєсті Кремля
21:46, 10 вересня
Вєсті.UA. Порошенко повернувся до класичної схеми обіцянок. Нарешті Ляшко пішов у консерваторію
Вєсті.UA
20:44, 10 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ставки за депозитами не ростуть, гривня дешевшає. Як заробляти на депозитах?

111 Читать новость на русском
Як заробляти на депозитах?
Як заробляти на депозитах?

"Мінфін" розбирався, як вичавити з депозиту максимальну дохідність, незважаючи на девальвацію гривні та зростаючу інфляцію.

Чому тануть доходи вкладників?

Депозит – чи не єдиний інструмент, яким користуються українці, щоб захистити заощадження від інфляції і примножити накопичення. Але ось біда: зробити це стає все важче. З настанням осені долар почав дорожчати, підштовхуючи зростання цін. За прогнозами Нацбанку, інфляція в цьому році з'їсть майже 9% гривневих заощаджень. Але банки не поспішають збільшувати ставки за депозитами. А їх клієнти, отримуючи дохід за вкладами, змушені ще й платити податки.

Звичайно, що в такій ситуації клієнти банків шукають способи отримати від депозитів якомога більше доходу.

У цьому їм може допомогти програма "Бонус до депозитів", яку розробив сайт про інвестиції та фінанси "Мінфін". Її суть проста: якщо перед тим, як нести гроші в банк, оформити заявку на сайті minfin.com.ua, то клієнт отримує бонус до 2% річних до базової ставки за депозитом. Він також стає учасником розіграшу грошових призів.

Звідки беруться бонуси? Хто і навіщо їх роздає?

Банки не люблять про це говорити, але всі вони закладають в модель бізнесу витрати на залучення нових клієнтів – ці гроші вони витрачають на рекламу. Якби не це, банки могли б платити за депозитами більше на пару відсотків річних. Цей факт врахував "Мінфін" при розробці бонусної програми для вкладників. Ми обіцяємо банкам привести клієнтів і заощадити їм гроші на рекламу. Все, що банк не витратив на піар, отримує вкладник.

Програма користується популярністю. За 6 місяців 2018 року абоненти, які отримали бонус від "Мінфіну", принесли в банки півмільярда гривень депозитів.

Скільки грошей можна заробити?

Розмір бонусу прив'язаний до суми вкладу і відрізняється в різних фінустановах. Наприклад, вкладники ОТП Банку можуть отримати додатково до стандартної ставки 1,5% річних. Клієнти Універсал Банку та банку Форвард – до 2% річних.

За 4 роки роботи програми "Бонус до депозитів" "Мінфін" виплатив клієнтам банків 6 мільйонів гривень бонусів.

В які банки потрібно віднести депозит, щоб отримати бонус?

Щоб отримати бонус до депозитної ставки, потрібно оформити депозит в одному з восьми банків:

Клієнти Монобанку, що розмістили заявку через "Мінфін", в жовтні візьмуть участь у розіграші призів на 12 000 гривень.

Вкладники ще шести великих українських банків розіграють 14 грошових призів, а переможець отримає головний приз – 20 000 гривень. Ось список цих банків:

  • Альфа Банк
  • ВТБ Банк
  • ОТП Банк
  • ТАСкомбанк
  • Укргазбанк
  • Укрексімбанк

Всі банки, які беруть участь в програмі, є членами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Чи можна отримати бонус, якщо депозит в доларах?

Майже у всіх перерахованих банках є бонус від 0,5% до 0,9% річних до депозитів в доларах і євро. Середні відсоткові ставки за депозитами в доларах не перевищують 3% річних, тому надбавка в 0,5% річних – досить відчутна.

Для участі в розіграші грошових призів, можна розмістити депозит у будь-якій валюті.

Для отримання бонусу потрібно якось напружуватися?

Заявка на бонус оформляється на сайті minfin.com.ua, а бонусні гроші надходять на рахунок у будь-якому банку, за ними не потрібно нікуди ходити.

Головне, що потрібно від клієнта – заповнити на сайті "Мінфін" форму зі своїми контактними даними ДО ТОГО, як віднести депозит в банк. Заповнювати заявку, коли гроші вже лежать в банку, – вже пізно.

Після розміщення депозиту, потрібно повернутися на сайт "Мінфін" і вказати реквізити свого банківського рахунку для отримання бонусу. Всі бонусні відсотки надійдуть на рахунок протягом місяця, – чекати кінця терміну вкладу не потрібно.

Я вирішив отримати бонус до депозиту, з чого почати?

Зайдіть на сторінку "Бонус до депозитів", оберіть банк і заповніть заявку на отримання бонусу. Після цього вам на пошту надійде докладна інструкція з отримання бонусу, а консультанти сайту проведуть вас через всі нескладні кроки.

ОБРАТИ БАНК ТА ОТРИМАТИ БОНУС

Теги: Долар-Гривня Банки Гривня Курси валют
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В РФ никогда не будет так, как в Украине – россиянам смелости не хватает
сьогодні, 12:01 В РФ никогда не будет так, как в Украине – россиянам смелости не хватает
Дід Панас
Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
сьогодні, 08:41 Пушилін, Бородай та перевірки з Міноборони: що відбувається у "ДНР"?
Олексій Чибісов
Найкомфортніший кросовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ від Авто 24
сьогодні, 10:00 Найкомфортніший кросовер: тест-драйв ŠKODA KAROQ від Авто 24
Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
10 вересня, 23:00 Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
Іван Яковина
Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
10 вересня, 22:01 Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
Андрій Воропаєв
ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
 27 квітня 2016 , 14:24 1
Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
 19 грудня 2016 , 10:01 7
Китай побив історичний рекорд з імпорту
 12 вересня 2011 , 12:42 0
"Родовід Банк" стане банком "поганих" активів у вересні
 22 серпня 2011 , 10:10
Звідки гроші?
 27 квітня 2009 , 20:35
АМКУ карає
 3 травня 2009 , 11:39
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук