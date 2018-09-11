Ставки за депозитами не ростуть, гривня дешевшає. Як заробляти на депозитах?

"Мінфін" розбирався, як вичавити з депозиту максимальну дохідність, незважаючи на девальвацію гривні та зростаючу інфляцію.

Чому тануть доходи вкладників?

Депозит – чи не єдиний інструмент, яким користуються українці, щоб захистити заощадження від інфляції і примножити накопичення. Але ось біда: зробити це стає все важче. З настанням осені долар почав дорожчати, підштовхуючи зростання цін. За прогнозами Нацбанку, інфляція в цьому році з'їсть майже 9% гривневих заощаджень. Але банки не поспішають збільшувати ставки за депозитами. А їх клієнти, отримуючи дохід за вкладами, змушені ще й платити податки.

Звичайно, що в такій ситуації клієнти банків шукають способи отримати від депозитів якомога більше доходу.

У цьому їм може допомогти програма "Бонус до депозитів", яку розробив сайт про інвестиції та фінанси "Мінфін". Її суть проста: якщо перед тим, як нести гроші в банк, оформити заявку на сайті minfin.com.ua, то клієнт отримує бонус до 2% річних до базової ставки за депозитом. Він також стає учасником розіграшу грошових призів.

Звідки беруться бонуси? Хто і навіщо їх роздає?

Банки не люблять про це говорити, але всі вони закладають в модель бізнесу витрати на залучення нових клієнтів – ці гроші вони витрачають на рекламу. Якби не це, банки могли б платити за депозитами більше на пару відсотків річних. Цей факт врахував "Мінфін" при розробці бонусної програми для вкладників. Ми обіцяємо банкам привести клієнтів і заощадити їм гроші на рекламу. Все, що банк не витратив на піар, отримує вкладник.

Програма користується популярністю. За 6 місяців 2018 року абоненти, які отримали бонус від "Мінфіну", принесли в банки півмільярда гривень депозитів.

Скільки грошей можна заробити?

Розмір бонусу прив'язаний до суми вкладу і відрізняється в різних фінустановах. Наприклад, вкладники ОТП Банку можуть отримати додатково до стандартної ставки 1,5% річних. Клієнти Універсал Банку та банку Форвард – до 2% річних.

За 4 роки роботи програми "Бонус до депозитів" "Мінфін" виплатив клієнтам банків 6 мільйонів гривень бонусів.

В які банки потрібно віднести депозит, щоб отримати бонус?

Щоб отримати бонус до депозитної ставки, потрібно оформити депозит в одному з восьми банків:

Клієнти Монобанку, що розмістили заявку через "Мінфін", в жовтні візьмуть участь у розіграші призів на 12 000 гривень.

Вкладники ще шести великих українських банків розіграють 14 грошових призів, а переможець отримає головний приз – 20 000 гривень. Ось список цих банків:

Альфа Банк

ВТБ Банк

ОТП Банк

ТАСкомбанк

Укргазбанк

Укрексімбанк

Всі банки, які беруть участь в програмі, є членами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Чи можна отримати бонус, якщо депозит в доларах?

Майже у всіх перерахованих банках є бонус від 0,5% до 0,9% річних до депозитів в доларах і євро. Середні відсоткові ставки за депозитами в доларах не перевищують 3% річних, тому надбавка в 0,5% річних – досить відчутна.

Для участі в розіграші грошових призів, можна розмістити депозит у будь-якій валюті.

Для отримання бонусу потрібно якось напружуватися?

Заявка на бонус оформляється на сайті minfin.com.ua, а бонусні гроші надходять на рахунок у будь-якому банку, за ними не потрібно нікуди ходити.

Головне, що потрібно від клієнта – заповнити на сайті "Мінфін" форму зі своїми контактними даними ДО ТОГО, як віднести депозит в банк. Заповнювати заявку, коли гроші вже лежать в банку, – вже пізно.

Після розміщення депозиту, потрібно повернутися на сайт "Мінфін" і вказати реквізити свого банківського рахунку для отримання бонусу. Всі бонусні відсотки надійдуть на рахунок протягом місяця, – чекати кінця терміну вкладу не потрібно.

Я вирішив отримати бонус до депозиту, з чого почати?

Зайдіть на сторінку "Бонус до депозитів", оберіть банк і заповніть заявку на отримання бонусу. Після цього вам на пошту надійде докладна інструкція з отримання бонусу, а консультанти сайту проведуть вас через всі нескладні кроки.

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