Ставленики забудовника Вавриша: сумнівні кандидати в партії "Слуга народу"

Небезпечні симптоми в партії "Слуга народу". Новий "смотрящий" у Києві розставляє своїх людей на округи. При цьому допомагає Порошенку легалізувати сотні мільйонів.

Партія "Слуга народу" переживає так звану "хворобу росту", коли до її лав у якості кандидатів за списком та округам потрапляють сумнівні особистості.

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Промисловий потенціал України скорочується, майже всі заводи приватизовано, ринок аграріїв розподілено – і гроші роблять тепер у сфері забудови великих українських міст, головне з яких – Київ, де земля на вагу золота.



Андрій Вавриш

За часів Порошенка "смотрящим" за Києвом був маловідомий публіці, але одіозний в політичних колах екс-регіонал Вадим Столар. Тепер же титул намагається перехопити інший маловідомий у широких колах персонаж.

На роль "смотрящего" уже за часів нового президента претендує людина з прізвищем Андрій Вавриш. Це зараз він став будівельним бізнесменом, а донедавна був чиновник середньої київської ланки.

Його посада називалася заступник директора департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації. Насправді ж це було хлібне місце, де давали зелене світло скандальним київським забудовам, а також "обілечували" власників багаточисельних кіосків та зовнішньої реклами.

На момент призначення в часи Януковича, згідно з публікаціями, Вавриш мав диплом бакалавра техніка-електрика. Його начебто лобіював тодішній керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін, що й дозволило Вавришу сісти на столичні потоки.

Новий "смотрящий" за Києвом, хоч і "коронований" в цьому титулі за часів Зеленського, але він був дуже корисний і для Порошенка.

До чого тут Порошенко?

Тому що один з головних активів Петра Порошенка – це земля в центрі Києві. Це величезні території заводу "Ленінська кузня" на Рибальському півострові, в десяти хвилинах їзди від Хрещатика. Сам завод дихає на ладан, виступаючи в ролі прокладки при засвоюванні Порошенком військових замовлень.

Єдине перспективне використання цієї території Порошенком – це віддати його під житлову забудову та отримати постійний потік живих грошей. І не біда, що це перетворить на транспортний колапс ще одну магістраль у столиці.



"Ленінська кузня"

І під концепцію забудови Рибальського Порошенко зі своїм партнером Ігорем Кононенком продав це підприємство наприкінці свого президентства за 300 мільйонів доларів Сергію Тігіпку.



Але донедавна була одна неув'язочка. Ця територія і за чинним генпланом Києва, і в проекті Генплану-2025 року майже повністю залишалася промисловою територією, а частково запланована під діловий і адміністративний центр Києва. Повторюся – не під житло, а під державні та бізнесові офіси і збереження частини виробництва.

Це мало би розвантажити центральні вулиці Києва від постійних заторів. Але така концепція не дуже входила в плани Порошенка та інших київських забудовників. І Вавриш взяв на себе брудну роботу – легалізувати перетворення Рибальського острова в житлову забудову.

Створений ним документ і став подарунком для Порошенка і його партнерів Кононенка та Гладковського-Свинарчука. Розроблений Вавришем детальний план територій відніс Рибальський саме під вигідну їм житлову забудову.

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Зроблено це було всупереч не тільки генерального плану, але Стратегії розвитку міста Києва. Там передбачалося створити навколо центру столиці кільце адміністративно-ділових центрів, щоб розвантажити центр столиці від транспортних потоків. Але цим всім можна нехтувати, якщо є шанс урвати грошей.

Що відомо про завод "Кузня" на Рибальському? Раніше він мав назву "Ленінська кузня", яку змінив у рамках декомунізації. Завод було створено у 1862 році. У 1995 році завод придбав п’ятий український президент Петро Порошенко, бізнес-активами якого управляє фонд "Прайм Ессетс Капітал". Другим за величиною акціонером був ПАТ "ЗНКІФ "ВІК", що сконцентрував активи Ігоря Кононенка.



Після початку війни на Донбасі "Кузня на Рибальському" освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення. Сьогодні суднозавод здійснює в рамках держоборонзамовлення будівництво для військових держзамовників малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М" і десантно-штурмових катерів проекту "Кентавр". У жовтні 2018 року ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" презентувало потенційним замовникам проект нового ракетного патрульного катера під шифром "Лань".



З 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу здійснювати експорт товарів військового значення. Це допомогло підприємству, яке щорічно зазнавало багатомільйонних збитків, збільшити замовлення. У 2017 році прибуток заводу становив 18,6 мільйона гривень, а виручка – 776 мільйонів гривень.

Окрім заводу "Ленкузня", що займає більшу частину території півострова, вигоду від такого рішення отримали інші забудовники, що поклали око перетворити Рибальский на житлову зону – зокрема, екс-регіонал Нестор Шуфрич, екс-чиновник епохи Януковича Михайло Бродський, а також сам новий "смотрящий" за Києвом Андрій Вавриш.

За нової влади Зеленського Вавриш націлився на роль неофіційного куратора Києва, а першим кроком для цього стало висунення ним своїх депутатів до нової Верховної Ради. Скориставшись недосвідченістю Зеленського, Вавришу вдалося провести цілий ряд за округами та списком.

Хто така Ганна Бондар

На 220 окрузі в Подільському районі, де Вавриш активно забудовує Київ, він направляє свою людину. Це його правонаступниця на посаді в архітектурі Києва – Ганна Бондар. Їй закидають тотальну залежність від Вавриша та подачу документів з ознаками підробки на участь в конкурсі на головного архітектора столиці.

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Ось цитата знаного архітектора Юрія Шалацького: "Інтригуючи та маніпулюючи, вона доводила все до потрібного владі або забудовникам результату. За все це вона отримала звання заслуженого архітектора з рук президента Порошенкао, не збудувавши жодного об'єкта, крім корупційних схем і інтриг".



Ганна Бондар

Саме Бондар організувала схвалення детальних планів територій авторства Вавриша, що дозволяло забудовувати всупереч генплану. Зокрема, вона провела рішення, яке дозволило Порошенку з Кононенком перетворити "Ленкузню" на просто земельний фонд для будівництва елітних помешкань.

Так було дане зелена світло на знищення під час війни єдиного кораблебудівного заводу, здатного будувати аж до корветів і який знаходиться під захистом нормальних сил протиповітряної оборони.

Крім того, легалізована Вавришем і Бондар забудова Рибальського є фактичною крадіжкою грошей. Порошенко і Кононенко як власники "Ленкузні" не платили за землю взагалі нічого – з формулюванням "на розвиток виробництва". Тобто десятки гектар практично в центрі міста використовувалися безкоштовно.

Хоча, насправді, ніяких земель приватних інвесторів там немає – там земля комунальна. Вирішили знести завод – зносьте. Але при цьому звільняйте землю, яку можна з торгів продати. Однак замість цього Порошенко продав завод під знесення по ціні землі – і гроші отримав він, а не бюджет.

Анна Бондар, яка творила ці "чудєса" на догоду Вавришу та Порошенку як найбільшому латифундісту Рибальського, – не єдина ставлениця забудовників у "Слузі народу".

"Команда" Вавриша

Ще одного свого "рєшалу" Вадима Струневич Вавриш зробив 40 номером списку (І, до речі, його не оголосив на з'їзді, а дописали заднім числом).

А ще одна людина з орбіти Вавриша фактично підігрує одіозному Олесю Довгому на 102 окрузі в Кіровоградській області. "Слуга народу" виставляє за цим округом нікому невідомого Артема Петрощука з Києва. Він зареєстрований в тій самій квартирі зі своїм братом Євгеном Петрощуком, який є власником компаній Вавриша та Струневича.



Артем Петрощук

Ще один скандальний забудовник балотується особисто. Так, по округу 196 в Черкасах з брендом "Зе", що дає перемогу, йде такий собі Андрій Стріхарській – власник і голова наглядової ради компанії-забудовника "Статус Груп", яка будує найпотворніший будинок на старому Подолі – Podil Plaza & Residence, висотою під 30 поверхів, з усіма мислимими і немислимими порушеннями.



Андрій Стріхарській



Вихід з цієї ситуації – серйозний внутрішній аудит у партії "Слуга народу". І розібратися, як так сталося, що від "Слуги народу"по Києву йдуть ставленики скандальних забудовників.

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Якщо це прикра помилка, то її ніколи не пізно виправити – треба просто прибрати кандидатів, які йдуть захищати забудовників під парасолькою "Слуги народу". Тому Володимиру Зеленському треба взяти під особистий контроль ситуацію зі столичними округами.