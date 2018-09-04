Ставленик Семерака в Держгеонадрах заарештований за хабар, – Луценко

На хабарі в розмірі 3 тисячі доларів був затриманий в.о. голови Державної служби геології та надр України.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, пише видання "Капітал".

У тексті повідомлення Луценко йдеться, що прокуратурою Київської області спільно з співробітниками Департаменту захисту економіки Нацполіції викрито на одержанні неправомірної вигоди в.о. голови Державної служби геології та надр України.

"Зазначений посадовець вимагав та отримав 3 тисячі доларів за сприяння в оформленні документів на видобуток торфу", – написав генпрокурор.

Також Луценко додав, що за цим дрібним хабаром насправді проглядається глобальна проблема тіньових оборудок Держгеології.

«З 2014 року тільки 43 з 722 ліцензій було видано на аукціонах! Все інше – в ході чиновницьких ігор. Тому поки в держсекторі не пройде велика приватизація, на митниці не запрацює система електронних сканерів, а в Геонедрах не стануть обов'язковими аукціони – будемо разом з колегами брати на хабарах великих і малих корупціонерів».

Раніше Луценко повідомив, що Генпрокуратура оскаржила в суді видачу Державною службою геології і надр ліцензій на розробку родовищ літію і нафти в Донецькій і Полтавській областях.

21 червня 2018 Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісі Державної служби геології та надр України. Слідчі дії проводилися щодо надання Держгеонадрами адміністративних послуг з користування надрами на бурштинових ділянках.

Нагадаємо, в кінці травня 2017 в.о. голови відомства був призначений Олег Кирилюк, а Микола Фощій став першим заступником голови.

Ряд ЗМІ помилково повідомили про затримання керівника Служби – Олега Кирилюка, хоча насправді 3 вересня 2018 за хабар був затриманий його заступник Микола Фощій, який на час відпустки Кирилюка був виконуючим обов'язки голови Служби, про що на своїй сторінці і повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко.