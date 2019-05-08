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      Ставлення український захисників до 9 травня та які плани на цей день у бойовиків

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      На фронті загинув український військовий. Бойовики 5 разів обстріляли позиції наших захисників. З танків та артилерії російські найманці гатять по воїнах у Мар'їнці. Не соромляться стріляти ані вдень, ані вночі.

      Крім того, наші армійці фіксують значне скупчення важкої техніки в окупованому Донецьку, яку терористи нібито готують до завтрашнього параду на честь 9 травня.

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      Захисники показали журналістам 24 Каналу понівечену трубу розвідника, в яку ворожий снайпер поцілив двічі, коли боєць спостерігав за противником.

      війна на донбасі
      Прострілена снайпером труба розвідника

      Добре, що цей прилад висувається над укриттям, а сам боєць в цей час знаходиться в безпеці.

      Відстані до позицій російських найманців у Мар'їнці мінімальні – подекуди менше ста метрів, снайперу ворога влучити в ціль не важко, тому вилазити над позиціями тут – майже смертний вирок. І українські оборонці це знають.

      Змінюємо місце дислокації, тому що може сидіти снайпер і якщо з одного місця працювати – то він "може легенько зняти",
      – зазначив військовослужбовець 24-ї бригади імені короля Данила Тарас.

      І якщо до снайперів ворога бійці королівської бригади вже звикли, то нещодавно бойовики почали бити із більшого калібру.

      Пару днів назад із танка стріляли, можливо, свято у них якесь,
      – припустив військовослужбовець 24-ї бригади імені короля Данила Володимир.

      Також українським оборонцям добре чути важку техніку, яка їздить окупованим Донецьком. Вочевидь, бойовики, як і кожного року, планують парад на День Перемоги. Російські найманці чомусь приватизували собі це свято та розповідають по своїх пропагандистських ЗМІ, що українські військові це святом не вважають.

      Для мене 9 травня – це день перемоги. Перемоги над фашизмом,
      – сказав військовослужбовець 24-ї бригади імені короля Данила Ігоря.

      Проте українські солдати розуміють ціну, яку наші пращури заплатили за цю перемогу. Вони зустрінуть цей день у бойових чергуваннях та із думками про власний День Перемоги.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України День Перемоги 9 травня Війна на Донбасі Мар'їнка
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