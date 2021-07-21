У Дніпрі стався вибух у будинку: хвилею повибивало вікна – фото
21 липня 2021 , 10:55Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція Дніпропетровщини
На проспекті Дмитра Яворницького в Дніпрі трапився вибух у будинку. Постраждалих немає. Ударною хвилею у будинку повибивало вікна.
Інцидент трапився 21 липня о 7 годині ранку. Деталі події встановлює поліція.
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Побиті вікна
Вибух трапився на першому поверсі. Будинок був нежитловий. Він зазнав механічних ушкоджень: там повибивало вікна.
На місці працює поліція, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ. Поліцейські досліджують територію. Згодом вони вирішать, чи відкривати кримінальне провадження про вибух.
Проспект Дмитра Яворницького розташований у Соборному районі Дніпра.
Територію досліджують правоохоронці / Фото Нацполіції Дніпропетровщини