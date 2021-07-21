У Дніпрі стався вибух у будинку: хвилею повибивало вікна – фото

21 липня 2021 , 10:55
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Джерело:

Нацполіція Дніпропетровщини

На проспекті Дмитра Яворницького в Дніпрі трапився вибух у будинку. Постраждалих немає. Ударною хвилею у будинку повибивало вікна.

Інцидент трапився 21 липня о 7 годині ранку. Деталі події встановлює поліція.

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Побиті вікна

Вибух трапився на першому поверсі. Будинок був нежитловий. Він зазнав механічних ушкоджень: там повибивало вікна. 

На місці працює поліція, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ. Поліцейські досліджують територію. Згодом вони вирішать, чи відкривати кримінальне провадження про вибух. 

Проспект Дмитра Яворницького розташований у Соборному районі Дніпра.


Територію досліджують правоохоронці / Фото Нацполіції Дніпропетровщини

Зверніть увагу! 16 липня в Донецьку був сильний вибух. Через це спалахнула масштабна пожежа. Припускають, що це загорілося підземне паливосховище. Причини інциденту з'ясовують. 
Автор: Олег Терещенко