Інцидент стався зранку 6 червня. Про аварію надзвичайникам повідомив черговий диспетчер.

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Що відомо про інцидент

  • Вантажний потяг мав декілька вагонів із небезпечними рідинами.
  • Він рухався зі станції Баси до станції Сартана.
  • Витік концентрованої кислоти, ймовірно, стався через перегрів самої цистерни.
  • Рідина знайшла "вихід" через верхній запобіжний клапан.
  • Цю цистерну дизельним потягом доправили на запасну колію.
  • Там рятувальники охолодили її та розбавили кислоту, що вже витекла з цистерни.

з цистерни в Дніпрі витікла сірчана концентрована кислота ДСНС
Охолодження цистерни / Фото ДСНС

  • До цієї операції залучили 11 працівників ДСНС і 3 одиниці техніки, один пожежний та один відновлювальний потяги.
  • На щастя, ніхто не постраждав.
  • Через швидке реагування на інцидент, аварія не вплинула на розклад потягів.

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