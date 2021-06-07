Через перегрів: сірчана кислота вилилась із цистерни на Дніпропетровщині – відео

7 червня 2021 , 09:26
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Джерело:

ДСНС

На залізничній станції Синельникове-1, що на Дніпропетровщині, сталася аварія. З цистерни з небезпечним вантажем почала витікати концентрована сірчана кислота.

Інцидент стався зранку 6 червня. Про аварію надзвичайникам повідомив черговий диспетчер.

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Що відомо про інцидент

  • Вантажний потяг мав декілька вагонів із небезпечними рідинами.
  • Він рухався зі станції Баси до станції Сартана.
  • Витік концентрованої кислоти, ймовірно, стався через перегрів самої цистерни.
  • Рідина знайшла "вихід" через верхній запобіжний клапан.
  • Цю цистерну дизельним потягом доправили на запасну колію.
  • Там рятувальники охолодили її та розбавили кислоту, що вже витекла з цистерни.


Охолодження цистерни / Фото ДСНС

  • До цієї операції залучили 11 працівників ДСНС і 3 одиниці техніки, один пожежний та один відновлювальний потяги.
  • На щастя, ніхто не постраждав.
  • Через швидке реагування на інцидент, аварія не вплинула на розклад потягів.

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Автор: Вікторія Андрєєва