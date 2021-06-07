Через перегрів: сірчана кислота вилилась із цистерни на Дніпропетровщині – відео

На залізничній станції Синельникове-1, що на Дніпропетровщині, сталася аварія. З цистерни з небезпечним вантажем почала витікати концентрована сірчана кислота.
Інцидент стався зранку 6 червня. Про аварію надзвичайникам повідомив черговий диспетчер.
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Що відомо про інцидент
- Вантажний потяг мав декілька вагонів із небезпечними рідинами.
- Він рухався зі станції Баси до станції Сартана.
- Витік концентрованої кислоти, ймовірно, стався через перегрів самої цистерни.
- Рідина знайшла "вихід" через верхній запобіжний клапан.
- Цю цистерну дизельним потягом доправили на запасну колію.
- Там рятувальники охолодили її та розбавили кислоту, що вже витекла з цистерни.
Охолодження цистерни / Фото ДСНС
- До цієї операції залучили 11 працівників ДСНС і 3 одиниці техніки, один пожежний та один відновлювальний потяги.
- На щастя, ніхто не постраждав.
- Через швидке реагування на інцидент, аварія не вплинула на розклад потягів.
Як проводили ліквідацію наслідків аварії: відео ДСНСЗверніть увагу! Набагато страшніша залізнична аварія сталася 7 квітня в Пакистані. Тут зіштовхнулися 2 експреси, внаслідок чого щонайменше 30 людей загинули, ще 60 – отримали травми.