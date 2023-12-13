Київстар запевняє, що усі дані про абонентів у безпеці й ворог не отримав персональні дані українців.

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Росія не отримала персональні дані абонентів Київстару

13 червня компанія заявила, що абонентська інформація та персональні дані українців у безпеці. У Київстарі повідомили, що системи, у яких ці дані зберігаються, не постраждали від хакерської атаки.

Всі ми бачили ці скриншоти з телеграм-каналів. Але на них зображені навмання зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних наших абонентів. Ми з усією відповідальністю заявляємо, що ваші персональні дані у безпеці,

– наголосили в компанії.

Хто взяв на себе відповідальність за злам "Київстару"

13 грудня російське псевдохакерське угруповання "Сонцепьок" взяло на себе відповідальність за атаку на Київстар.

Російські хакери заявили, що буцімто знищили "10 тисяч комп'ютерів, понад 4 тисячі серверів та всі системи хмарного зберігання даних і резервного копіювання".

У Київстар наголосили, що чутки про знищення комп'ютерів і серверів компанії – це фейк.

Довідка. "Сонцепьок" – хакерський підрозділ, який контролює головне управління генштабу збройних сил Росії.